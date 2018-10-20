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"Ловил котов и душил их веревками": соседи рассказали о детстве "керченского стрелка" (видео)
В деле «керченского стрелка» Влада Рослякова, устроившего бойню в родном колледже, появились новые детали. В частности, стало известно, что садистские наклонности парня начали проявляться еще в детстве. Об этом журналистам «КерчьИнфо» рассказала соседка родителей Влада.
«Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру», — сообщила женщина.
Между тем следователи нашли базу, где Росляков, как предполагают, тренировался в стрельбе и сборке самодельных бомб. Это место находится на пустыре рядом с заброшенным домом. Накануне бойни он отнес туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего все сжег.
По словам местных жителей, накануне нападения на колледж они слышали в районе пустыря взрывы. Предполагается, что это была последняя подготовка Рослякова, после которой он и отправился в колледж.
Напомним, жертвами взрывов и стрельбы в колледже стал 21 человек. Трое выживших в бойне остаются в крайне тяжелом состоянии. В аннексированном Крыму продолжается трехдневный траур.
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