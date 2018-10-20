Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Ловил котов и душил их веревками": соседи рассказали о детстве "керченского стрелка" (видео)

16:48 20 октября 2018   232
Влад Росляков
Инф. «ФАКТОВ»

В деле «керченского стрелка» Влада Рослякова, устроившего бойню в родном колледже, появились новые детали. В частности, стало известно, что садистские наклонности парня начали проявляться еще в детстве. Об этом журналистам «КерчьИнфо» рассказала соседка родителей Влада.

«Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру», — сообщила женщина.

Между тем следователи нашли базу, где Росляков, как предполагают, тренировался в стрельбе и сборке самодельных бомб. Это место находится на пустыре рядом с заброшенным домом. Накануне бойни он отнес туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего все сжег.

По словам местных жителей, накануне нападения на колледж они слышали в районе пустыря взрывы. Предполагается, что это была последняя подготовка Рослякова, после которой он и отправился в колледж.

Напомним, жертвами взрывов и стрельбы в колледже стал 21 человек. Трое выживших в бойне остаются в крайне тяжелом состоянии. В аннексированном Крыму продолжается трехдневный траур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины