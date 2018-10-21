Украинские военные получат на вооружение мощные ракетные комплексы

Украина

Украинские военные вскоре получат на вооружение новые ракетные комплексы «Ольха». Вскоре начнется их серийное производство. Как сообщает «Правительственный портал» в Facebook, благодаря этому ракетному комплексу Вооруженные силы Украины и смогут эффективно бороться с Россией на востоке страны.

Новое оружие было разработано конструкторским бюро «Луч». Ожидается, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года. Испытания «Ольхи» успешно прошли в апреле и декабре 2017 года.

В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для «Ольхи» начнется в конце 2018 года — начале 2019 года.

Данный ракетный комплекс был продемонстрирован украинцам во время парада по случаю Дня Независимости.

Как писали «ФАКТЫ», комплекс «Ольха» в качестве боевых автономных единиц будет входить во все оперативные командования, в том числе в командование Оперативного резерва. Этот комплекс значительно усилит украинские артчасти. Также не исключено, что на их базе будут создаваться и новые артиллерийские подразделения.

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