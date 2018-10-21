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Происшествия

"Засыпал на ходу": Ольга Сумская рассказала о водителе, который вез Поплавскую

19:09 21 октября 2018   647
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Водитель, находившийся за рулем автобуса с актерами «Дизель шоу», который попал в ДТП под Киевом и раньше нарушал правила дорожного движения, а иногда буквально «засыпал за рулем». Об этом сообщила актриса Ольга Сумская.

Как написала она в комментарии на Facebook-странице еще одного участника шоу Егора Крутоголова, артисты не раз ездили на гастроли в этом автобусе, и за рулем был тот же водитель. По словам Сумской, при этом пассажиры замечали, что водитель всегда ездил без напарника и буквально засыпал на ходу. Также, по ее словам, услугами этого водителя несколько дней назад воспользовался ее супруг Виталий.

«Несколько дней назад мой Виталик, Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом „Неоплане“! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!», — написала актриса в комментариях к посту Крутоголова, который также пострадал в ДТП.

Как писали «ФАКТЫ», утром 20 октября автобус с актерами «Дизель Шоу» попал в аварию под Киевом. Артисты возвращались с концерта во Львове. Марина Поплавская погибла на месте, Егор Крутоголов и Яна Глущенко с переломами попали в больницу. Водитель автобуса, получивший травмы, взят под стражу.

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