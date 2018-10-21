- 0:00 Стало известно, кто покинул "Танці з зірками" в девятом эфире
- 23:51 Правоохранители открыли дело в связи с появлением антивенгерских билбордов на Закарпатье
- 23:33 Избежать дефолта: в Кабмине объяснили резкое повышение цен на газ
- 23:17 Вышел покурить и не вернулся: в Днепре жених повесился в день свадьбы
- 22:30 Террористы "ЛНР" хотят отобрать пустующие квартиры у владельцев
- 22:27 Европарламент обсудит поведение Путина в Азовском море
- 22:10 «Донбасс» уступил в решающем матче квалификации Континентального кубка: видеообзор матча
- 21:25 Женщина-арбитр удалила Шарана и принесла его команде удачу: видеообзоры матчей премьер-лиги
- 21:23 Обнародована статистика преступлений, совершенных иностранцами в Украине
- 20:59 Молодая мама новорожденных двойняшек покончила с собой в киевском роддоме
Избежать дефолта: в Кабмине объяснили резкое повышение цен на газ
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ. Об этом глава Кабмина сказал в интервью ТРК Украина в воскресенье, 21 октября.
«Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение», — полагает Гройсман.
Премьер подчеркнул, кредит МВФ нужен «не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд».
По словам премьера, каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.
«Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, была защищена и платила только часть коммунальных платежей», — сказал Гройсман.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения Украины вырастут на 23,5%. Такое заявление он сделал на заседании правительства. По словам премьера, украинским переговорщикам с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены. 23,5% - это намного меньше первичных требований о подорожании на 60%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"