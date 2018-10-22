Опоры поползли: блогер объяснила, почему мост Путина становится проклятием Крыма

Украина

Нападение на колледж в Керчи может послужить для подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт. Такого мнения придерживается крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности) пишет «Крым.Реалии».

По информации блогера, в оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние.

«Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан», — написала она.

Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за «колоссальной коррупции» и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов.

«Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям „случилась“ трагедия в керченском колледже 17 октября», — считает Сеитаблаева.

Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть.

«По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ», — подчеркнула блогер.

Кроме того, Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей.

«Именно вот такая „отупевшая“ биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере „вкушать“ российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму — крымских татар, украинцев или русских», — подытожила она.

Напомним, что в декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки.

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