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ДТП с участниками "Дизель Шоу": стало известно о состоянии пострадавших актеров
Некоторые артисты команды «Дизель Шоу», пострадавшие в ДТП под Киевом, до сих пор находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 20 октября на трассе Киев — Чоп «Неоплан», который вез коллектив «Дизель Шоу», столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате известная актриса — 48-летняя Марина Поплавская, находившаяся на переднем сиденье, — погибла. Пострадавших актеров госпитализировали в клинику «Борис».
«Большинство участников коллектива после оказания им первой медицинской помощи отправлены по домам. Некоторые остаются в больнице. Угрозы для жизни нет. Спасибо всем за соболезнования и слова поддержки», — говорится в сообщении «Дизель Студио» в Facebook.
В частности, стало известно, что у Жени Гашенко два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы — переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережка — два перелома на ноге. Олегу Иванице зашивали язык. Виктория Булитко получила множественные ушибы. У Евгения Сморигина — вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в воскресенье, 21 октября, проститься с яркой актрисой Мариной Поплавской, трагически погибшей 20 октября под Киевом, в Октябрьский дворец пришли поклонники ее творчества, родные, друзья, коллеги. Приехали из Житомира ее бывшие ученики разных выпусков.
А в понедельник, 22 октября, с Мариной Поплавской будут прощаться в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпевание состоится в Кафедральном соборе Святой Софии. Похоронят актрису на центральной аллее Корбутовского кладбища.
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