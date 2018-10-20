Стали известны дата и место похорон Марины Поплавской

Украина

Актрису Марину Поплавскую, трагически погибшую в автокатастрофе под Киевом, проводят в последний путь в Киеве и в Житомире. Прощание с блестящей актрисой, учителем, звездой КВН состоится в воскресенье, 21 октября, в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец» с 11:00 до 13:00.

Похоронят Марину Поплавскую в Житомире. В понедельник 22 октября в 10:30 состоится прощание в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной аллее. Об этом сообщает пресс-служба «Дизель Студио».

Напомним, актриса Марина Поплавская погибла 20 октября около шести утра под Киевом. Автобус с артистами «Дизель Шоу» врезался в фуру. В больнице оказались Егор Крутоголов и Яна Глущенко с травмами, не угрожающими их жизни. Они находятся в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что актеры очень тяжело переживают утрату коллеги. Егор Крутоголов впервые высказался о трагедии в соцсетях.

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