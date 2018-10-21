«Она только начинала жить по-настоящему»: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской

Шоу-бизнес

В воскресенье, 21 октября, проститься с яркой актрисой Мариной Поплавской, трагически погибшей 20 октября под Киевом, в Октябрьский дворец пришли поклонники ее творчества, родные, друзья, коллеги. Приехали из Житомира ее бывшие ученики разных выпусков. Очередь желающих проститься с королевой юмора растянулась на десятки метров. У открытого гроба сидели убитые горем родственники и коллеги из «Дизель Шоу». Все они еще не могут принять страшную потерю и говорить о Марине в прошедшем времени.

Коллега Марины Поплавской, ее сценический «муж-подкаблучник» Евгений Сморигин, с трудом пришел на церемонию прощания. Он также был в том злополучном автобусе. Актер получил переломы пальцев ноги, они в гипсе. Евгений передвигается с помощью трости. Он вспоминал, как блестяще принимали Марину на их последнем концерте во Львове, как только при ее появлении на сцене публика взрывалась аплодисментами. «А потом мы поехали в Киев…» — едва сдерживая слезы, сказал Евгений Сморигин. «Покойся с миром, наш эталон доброты на земле!» — написал он ранее в соцсети.

«Когда все случилось, мы спали в автобусе. Как нам всем хочется, чтобы это осталось лишь сном», — с трудом подбирал слова актер «Дизель Шоу» Евгений Гашенко. «Как нам хочется взять и отменить этот день. Вырезать его, как при монтаже», — сказала его коллега Виктория Булитко.

«Она только начинала жить по-настоящему», — отозвался о Марине один из продюсеров «Дизель Шоу» Алексей Бланарь.

Все актеры вспоминали Марину как добрую, отзывчивую женщину и талантливую, трудолюбивую актрису, которая всегда отрабатывала образы, дополняла их, пока они не становились идеальными.

Опираясь на трость, пришел и ведущий Максим Нелипа. Проститься с коллегой не смогли три актера. Егор Крутоголов и Яна Глущенко все еще находятся в одной из частных клиник с переломами ног и поврежденными связками. Также из-за травмы не смог прийти актер Александр Бережок.

Проводить в последний путь актрису пришел министр культуры Евгений Нищук, коллеги актеры Руслана Писанка и Виктор Андриенко, звезды КВН Сергей Сивохо и Андрей Чивурин, автогонщик Алексей Мочанов, юморист Антон Лирник.

Традиционно актрису провели в последний путь несмолкаемыми аплодисментами. Завтра с Мариной Поплавской будут прощаться в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпоют актрису в Кафедральном соборе Святой Софии. Похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем нам запомнилась Марина Поплавская.

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