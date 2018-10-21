- 17:49 Трасса Киев-Одесса перекрыта из-за протестов
- 17:13 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 17:07 Число пострадавших от теракта в Керчи возросло
- 16:23 Мэру Днепра Филатову предоставили охрану
- 16:19 «Она только начинала жить по-настоящему»: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской
- 15:37 Украинские военные получат на вооружение мощные ракетные комплексы
- 15:11 В Киеве простились с Мариной Поплавской: опубликованы фото
- 15:08 В Одессе из револьвера стреляли в иностранку
- 15:07 Свою официальную первую брачную ночь я провела в публичном доме, — Тина Тернер
- 14:46 Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото
«Она только начинала жить по-настоящему»: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской
В воскресенье, 21 октября, проститься с яркой актрисой Мариной Поплавской, трагически погибшей 20 октября под Киевом, в Октябрьский дворец пришли поклонники ее творчества, родные, друзья, коллеги. Приехали из Житомира ее бывшие ученики разных выпусков. Очередь желающих проститься с королевой юмора растянулась на десятки метров. У открытого гроба сидели убитые горем родственники и коллеги из «Дизель Шоу». Все они еще не могут принять страшную потерю и говорить о Марине в прошедшем времени.
Коллега Марины Поплавской, ее сценический «муж-подкаблучник» Евгений Сморигин, с трудом пришел на церемонию прощания. Он также был в том злополучном автобусе. Актер получил переломы пальцев ноги, они в гипсе. Евгений передвигается с помощью трости. Он вспоминал, как блестяще принимали Марину на их последнем концерте во Львове, как только при ее появлении на сцене публика взрывалась аплодисментами. «А потом мы поехали в Киев…» — едва сдерживая слезы, сказал Евгений Сморигин. «Покойся с миром, наш эталон доброты на земле!» — написал он ранее в соцсети.
«Когда все случилось, мы спали в автобусе. Как нам всем хочется, чтобы это осталось лишь сном», — с трудом подбирал слова актер «Дизель Шоу» Евгений Гашенко. «Как нам хочется взять и отменить этот день. Вырезать его, как при монтаже», — сказала его коллега Виктория Булитко.
«Она только начинала жить по-настоящему», — отозвался о Марине один из продюсеров «Дизель Шоу» Алексей Бланарь.
Все актеры вспоминали Марину как добрую, отзывчивую женщину и талантливую, трудолюбивую актрису, которая всегда отрабатывала образы, дополняла их, пока они не становились идеальными.
Опираясь на трость, пришел и ведущий Максим Нелипа. Проститься с коллегой не смогли три актера. Егор Крутоголов и Яна Глущенко все еще находятся в одной из частных клиник с переломами ног и поврежденными связками. Также из-за травмы не смог прийти актер Александр Бережок.
Проводить в последний путь актрису пришел министр культуры Евгений Нищук, коллеги актеры Руслана Писанка и Виктор Андриенко, звезды КВН Сергей Сивохо и Андрей Чивурин, автогонщик Алексей Мочанов, юморист Антон Лирник.
Традиционно актрису провели в последний путь несмолкаемыми аплодисментами. Завтра с Мариной Поплавской будут прощаться в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпоют актрису в Кафедральном соборе Святой Софии. Похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем нам запомнилась Марина Поплавская.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...