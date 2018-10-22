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Украина перейдет на зимнее время: когда и как нужно переводить часы
Переход на зимнее время в 2018 году в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября — в ночь на 28 октября. В ночь с 27 на 28 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.
«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад», — сказано в постановлении Кабинета министров от 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.
Чтобы переход на зимнее время прошел легче, медики советуют больше бывать на свежем воздухе и каждый день ложиться спать на 15 минут раньше.
Напомним, переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Не переводит часы в целом 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие.
В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Евросоюзе уже задумались о целесообразности отмены летнего времени. Авторитетный институт изучения общественного мнения Forsa изучил мнение по этому вопросу среди жителей Германии. Почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить ее. Очень многие жители Германии жалуются на то, что это отрицательно сказывается на их физическом состоянии и психическом здоровье. Кроме того, экономические выгоды от перевода часов существенно меньше, чем считалось когда-то.
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