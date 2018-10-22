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Как пережить переход на зимнее время: советы врача
В ночь на 28 октября стрелки часов переводятся на час назад. (Кстати, в Европе решили в следующем году отказаться от сезонного перевода часов). Многих людей переход на зимнее время выбивает из колеи.
— В эти дни организм переживает стресс и пациенты жалуются на скачки давления, головную боль, слабость и вялость, — объясняет семейный врач амбулатории Центра первичной медико-социальной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский. — Может снижаться работоспособность, возникать сонливость или, наоборот, бессонница, пропадать аппетит. Обычно прибавляется работы у «скорой», которой приходится выезжать на инфаркты, инсульты.
— Что же делать?
— Постарайтесь каждый день вовремя (хотя бы не позже 11 часов вечера) ложиться спать. Чтобы хорошо выспаться, вместо того чтобы смотреть телевизор или читать новости на планшете либо в телефоне, выйдите на вечернюю прогулку. Спать нужно не менее семи-восьми часов. Чаще готовьте блюда из моркови, свеклы, тыквы, ешьте больше яблок и зелени. Овощи и фрукты, которые еще не заложили в хранилища, наиболее богаты полезными витаминами А, С, группы В, а также микроэлементами. Утром полезно приготовить тонизирующий чай: немного измельченного имбиря и ломтик лимона заправить чайной ложкой меда и залить кипятком. По возможности чаще бывайте на свежем воздухе: пройдитесь пару остановок пешком, в обед выйдите на прогулку в парк или сквер, а в выходные выбирайтесь на природу.
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