Политика

Закон один, но не для всех: названы главные депутаты-кнопкодавы в Верховной Раде

Общественное движение «Честно» назвало парламентариев, которые в октябре нарушали установленный порядок голосования в Верховной Раде. Сообщается, что десять народных избранников, как минимум 25 раз, попались на кнопкодавстве, проголосовав за отсутствующих коллег.

Отметим, статья 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. При этом действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

Как сообщает zn.ua, чаще всего голосовали за отсутствующих членов фракции представители «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (9 фактов нарушений), и «Народного фронта» (7 фактов).

В целом в десятку депутатов-кнопкодавов октября вошли:

1. Ирина Ефремова («Народный Фронт») — 6;

2. Андрей Шинькович («Блок Петра Порошенко») — 5;

3. Андрей Иванчук («Народный фронт») — 4;

4. Константин Ярынич («Блок Петра Порошенко») — 2;

5. Андрей Река («Народный фронт») — 2;

6. Василий Амельченко (Радикальная партия Ляшко") — 2;

7. Александр Бакуменко («Блок Петра Порошенко») — 1;

8. Борис Козырь («Блок Петра Порошенко») — 1;

9. Михаил Побочих («Народный фронт») — 1;

10. Дмитрий Линько («Радикальная партия Ляшко») — 1.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в пятницу, 19 октября, парламентарии массово прогуляли заседание Рады. Последнее на той неделе заседание Верховной Рады пришлось закрыть досрочно — в зале оставалось лишь 13 народных депутатов. Утром, согласно данным электронной регистрации, в Раду пришли 336 парламентариев. Отметим, народные избранники считают, что назрела необходимость изменения регламента и процедуры проведения пятничных заседаний.

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