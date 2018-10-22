В Крыму начат запуск завода-отравителя

Происшествия

В оккупированном Армянске начали запуск завода «Крымский титан». Об этом пресс-служба Росприроднадзора сообщила 22 октября. Отмечается, что специалисты ведомства присутствовали на процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции» еще 20 октября.

В комментарии журналистам Крыминформ глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко подтвердил, что пуск произошел в минувшую субботу, и сообщил, что для того, чтобы завод вышел на полную мощность, понадобится не меньше недели.

Напомним, выброс неизвестного вещества на «Крымском титане» произошел в ночь с 23 на 24 августа. «Власти Крыма» заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя предприятия, которые, в свою очередь были вызваны жарой и нехваткой пресной воды для нейтрализации кислоты.

Производство на предприятии было остановлено, а из Арямянска и Красноперекопска вывезли всех детей.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен завершенным и детей вернули домой, однако уже 11 октября над «Крымским титаном» появилось странное облако.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter