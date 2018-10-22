Украина

Еще на полгода: Украина и другие страны продлили санкции против России

Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе — Украина, Черногория, Албания — и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Указанные страны присоединились к решению Совета Европы от 13 сентября, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

«Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его», — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение по санкциям, отметив, что Украина и Евросоюз идут единым непоколебимым фронтом.

Напомним, 13 сентября 2018 года Совет ЕС объявил, что продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Таким образом, правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.

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