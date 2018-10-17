Грязнее туалетов: Супрун открыла страшную правду о смартфонах

Здоровье

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун решила обратить внимание украинцев на мобильные телефоны, которые, по ее мнению, являются источников распространения различных заболеваний.

По словам чиновницы, на поверхности телефона могут присутствовать штаммы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки и другие инфекции. Кроме того, телефоны в больницах могут быть источником распространения внутрибольничных инфекций.

Также Супрун обращает внимание на то, что на поверхности телефона остаются следы от пальцев, влага, жир, пот, волосы, остатки еды и грязи, а также маленькие частицы их тех мест, где телефону удалось побывать за день. Учитывая то, что телефоны сохраняются в тепле и сами имеют свойство нагреваться, они создают идеальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. А некоторые источники пишут, что «телефоны грязнее туалетов».

Как же избавиться от опасный бактерий? Прежде всего главный медик страны призывает следить за гигиеной телефонов.

«Существуют различные способы сохранения гигиены телефонов — от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых боксов, которые также можно использовать для кошельков и наручных часов… Более универсальным, эффективным и доступным способом могут стать спиртосодержащие дезинфекторы — например, спиртосодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта», — пишет Супрун.

В завершение своего поста и.о. министра здравоохранения еще раз обращает внимание украинцев на то, что «в современном мире смартфоны стали фактически продолжением наших рук. Поэтому стоит следить за гигиеной своего телефона так же тщательно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун развенчала мифы о том, что против гриппа можно защититься народными средствами: луком, чесноком, лимоном, витамином С, оксолиновой мазью, бальзамом «Звездочка».

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