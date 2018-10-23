Украина

Что будет с гривней: западные эксперты составили прогноз на три года

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings составило прогноз суверенных кредитных рейтингов Украины.

Как сообщает УНИАН , согласно этому прогнозу, обменный курс гривни к доллару на конец 2018 года составит 29,5 гривен за доллар.

«К концу 2019 года обменный курс составит 30,30 гривен, к концу 2020 — 31,20 гривни, а к концу 2021 — 32,10 гривен за доллар», — говорится в сообщении.

«По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в 2018 году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021годах», — пишет издание.

Напомним, в проект бюджета на 2019 год курс доллара заложен на уровне 29,4 гривен за доллар США.

Отметим, по прогнозам Международного валютного фонда в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), в 2019—2020 годах гривна будет обесцениваться по отношению к доллару.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский бизнес ухудшил прогнозы по стоимости гривни. В ближайшие 12 месяцев топ-менеджеры ведущих компаний ждут роста курса с нынешних 28,08 до 29,60 грн за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком в третьем квартале 2018 года. Одновременно с ухудшением прогноза по курсу гривни значительно улучшились инфляционные ожидания. Если во втором квартале руководители предприятий видели рост потребительских цен на уровне 9,6 процента, то в третьем квартале предполагается, что это будет только 8,9 процента.

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