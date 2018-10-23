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Происшествия

Масштабное ДТП в центре Киева: в полиции рассказали о выплате компенсаций

15:42 23 октября 2018   543
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Компенсации владельцам авто, пострадавших в результате масштабной аварии на бульваре Леси Украинки, которая случилась утром 23 октября, должна будет выплатить страховая компания, застраховавшая автокран. Об этом сообщил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник.

По его словам, кран был застрахован.

«Насколько я знаю, если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а потом, уже в судебном порядке — водитель», — сообщил Скрипник в эфире «112 Украина»

По заявлению правоохранителя, на момент совершения ДТП алкоголя в крови водителя автокрана не выявлено. Поэтому после проведения экспресс-теста на алкоголь его доставили в лабораторию, чтобы проверить на наличие наркотиков в крови.

На данный момент известно о 21 пострадавшем. Пострадали три человека: двое мужчин отказались от госпитализации, а женщина — водитель автомобиля Mazda была госпитализирована.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места инцидента.

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