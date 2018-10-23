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Мать керченского стрелка попала в психиатрическую больницу
Бабушка 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего 17 октября массовое убийство в политехническом колледже оккупированной Керчи, в результате которого погиб 21 человек, ранены более 60, сообщила представителям СМИ, что ее невестка госпитализирована в психиатрическую лечебницу.
До этого, по неподтвержденной информации, мать виновника трагедии пыталась совершить суицид.
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«Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней до сих пор не смогла», — рассказала пожилая женщина. Она добавила, что отец Влада не появляется дома. По ее словам, мужчину забрали в полицию 17 октября и домой он не вернулся. Поскольку у ее сына ранее были проблемы с психикой, она считает, что он тоже в больнице. «В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили. Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным», — объяснила она ситуацию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть попало жуткое видео бойни в Керчи.
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