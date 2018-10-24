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Мечтала услышать гимн Украины на пьедестале: как киевлянка завоевала два «золота» на Юношеских Олимпийских играх

На финишировавших в столице Аргентины Буэнос-Айресе Юношеских Олимпийских играх украинские спортсмены завоевали 23 медали — семь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых. Два «золота» положила в копилку нашей сборной фехтовальщица Екатерина Чорний, которая победила в индивидуальных соревнованиях в шпаге и командном первенстве. Заслуги 17-летней киевлянки были по достоинству оценены, и на церемонии закрытия Игр именно ей доверили роль знаменосца сборной Украины. О том, как в жизни дочери появилось фехтование и каких усилий стоили Екатерине эти награды, «ФАКТАМ» рассказал отец спортсменки Юрий Чорний.

— Юрий, за выступлениями дочери в Буэнос-Айресе следили онлайн или узнавали результаты уже утром, учитывая разницу во времени с Аргентиной?

— Конечно же, онлайн. Правда, видеотрансляция индивидуальных соревнований с участием дочери из Буэнос-Айреса не была предусмотрена организаторами Игр, поэтому довелось узнавать результаты по текстовым обновлениям на официальном сайте. А вот командные состязания уже транслировались практически в полном объеме.

— Это первый серьезный успех в карьере Кати. С какими мыслями она ехала в Буэнос-Айрес? Делилась с вами своими переживаниями?

— Перед тем как ехать в Южную Америку, Катя давала интервью, в котором так и сказала: «Хотелось бы стоять на пьедестале и слушать гимн Украины». А каких-то особых переживаний у нее не было. Наверное, потому, что попала в состав делегации в самый последний момент. Олимпийскую лицензию она получила 31 августа, фактически за месяц до старта Игр, ведь отбор на Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ) проходил по итогам кадетского чемпионата мира — на нем Катя заняла 14-е место, что не гарантировало прямого попадания на Олимпиаду.

— Призовые за «золото» Юношеских Олимпийских игр предусмотрены?

— Насколько мне известно, за первое место государство выделяет вознаграждение в размере 20 тысяч гривен.

— Победы — это всегда приятно. А как Катя реагирует на поражения? Закрывается в себе или, наоборот, требует поддержки?

— Абсолютно нормальная реакция, как у любого спортсмена: и переживает, и поплакать может сразу после соревнований, но при этом понимает, что это стимул работать дальше и исправлять допущенные ошибки.

— Удалось ли дочери, кроме соревнований, посмотреть Буэнос-Айрес?

— Да, рассказывала, что после баталий на фехтовальных дорожках у них были экскурсии по городу, ходили в различные музеи, встретились с представителями украинской диаспоры в Аргентине. Также она активно посещала соревнования в других видах спорта, болела за наших олимпийцев.

— Когда в жизни Екатерины появилось фехтование?

— С девяти лет она начала серьезно заниматься этим видом спорта. До этого же, как и большинство детей, училась плавать, гоняла на велосипеде, каталась на коньках и роликах. Но все это было на уровне увлечений, не более.



* Катя занимается фехтованием с девятилетнего возраста

— Зачастую девочек родители отдают на гимнастику, теннис, плавание. А тут фехтование…

— Дедушка Кати — заслуженный тренер УССР и СССР, двукратный чемпион мира среди ветеранов по фехтованию на сабле, мама Кати также занималась фехтованием, я — мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, наша старшая дочь Ирина — чемпионка Украины среди юниоров по шотокан каратэ. Поэтому, когда Катя взяла в руки шпагу, мы не удивились (улыбается).



* На отдых — всей семьей. Слева направо: отец Юрий, мама Илона, Катя, бабушка Ирина Александровна, дедушка Василий Степанович и старшая сестра Ирина

— Катя — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Армеец». Почему остановили выбор именно на этой школе?

— Во-первых, жена лично знала тренеров. Плюс сыграла роль близость к дому, что немаловажно для Киева. Дочь пешком ходит на тренировки.

— Когда вы поняли, что фехтование — это для Кати серьезно, а не детское увлечение?

— Знаете, мы с самого начала видели серьезное отношение дочери ко всему, что касалось фехтования. Уже через год она выигрывала детские соревнования и, видя, что у нее получается, а также ощущая поддержку семьи, с удовольствием занималась дальше.

— Кто ее тренирует сейчас?

— Заслуженный тренер Украины Дмитрий Игоревич Рейзлин, наставник первой украинской чемпионки мира и Европы по шпаге Натальи Конрад. Также среди его подопечных — бронзовый призер мировых первенств в Москве-2015 и Лейпциге-2017 Елена Кривицкая.

— Наверняка, когда дочь возвращается с соревнований или тренировочных сборов, мама угощает ее вкусненьким?

— В принципе, Катя непривередлива в еде. Любит мясные блюда.

— А сама юная чемпионка готовить умеет?

— Катя любит экспериментировать в приготовлении выпечки.

— Кстати, как у Кати обстоят дела в школе?

— Пока успевает. Десятый класс закончила, если брать по старой системе, без троек. Хотя тяжело, постоянные разъезды, пропускает много занятий, а сейчас выпускной класс. Катя ходит в самую обычную общеобразовательную школу № 101 в Шевченковском районе Киева. Ведь учиться в гимназии или колледже при такой загруженности на спортивном поприще дочери было бы намного сложнее.

— Какой у нее любимый предмет?

— Знаю, что ей история нравится, литература.

— Катя уже определилась, куда будет поступать?

— В Национальный университет физического воспитания и спорта. Можно сказать, так жизнь заставляет, ведь в противном случае просто не будет возможности достаточно времени уделять тренировкам или образованию.

— Сколько стоит профессиональная экипировка фехтовальщика?

— По украинским меркам достаточно дорого. Если брать фирменный костюм немецкой фирмы Allstar, бриджи и куртку именно для шпажистов (в других видах — сабле и рапире — экипировка имеет свои отличия), то этот комплект обойдется в 500 евро. Защитная маска — в 150 евро, спортивная обувь — еще от 50 до 200. Плюс различные дополнительные аксессуары… В принципе, экипировки хватает надолго, не на один год. Только вот нюанс в том, что ребенок растет… Шпага с марогеновским клинком, отвечающая международным требованиям, стоит 150 евро. А их надо минимум три, иначе не допустят к соревнованиям. Кстати, перед Играми в Буэнос-Айресе государство выделило нам средства для приобретения фехтовальной экипировки, что стало приятным сюрпризом.

А вот для детей, которые только начинают заниматься фехтованием, профессиональная амуниция сразу же и не нужна, поэтому ее вполне можно заменить и более доступной продукцией отечественного производителя. К примеру, на начальной стадии не нужен клинок с высокими международными требованиями и вполне подойдет наш, за 350—400 гривен. Кроме того, почти вся фехтовальная амуниция выпускается в Украине, и она значительно дешевле зарубежных аналогов. В ней, к слову, также можно выступать и на международных соревнованиях.



* В Буэнос-Айресе 17-летняя шпажистка Екатерина Чорний исполнила свою мечту «постоять на пьедестале и услышать гимн Украины»

— Самая знаменитая фехтовальщица Украины — Ольга Харлан. Дочь знакома с ней?

— Конечно. Но Харлан соревнуется в другом виде — сабле. Зачастую бывает, что на соревнованиях они даже не пересекаются, поскольку организаторы разводят разные виды оружия по дням. А вот с другой нашей олимпийской чемпионкой Лондона-2012 шпажисткой Яной Шемякиной Катя хорошо знакома, они выступают вместе на официальных соревнованиях.

— Были ли в карьере Кати серьезные травмы?

— Были определенные проблемы с коленом и стопой, но серьезные травмы, к счастью, обходят дочь стороной.

— Чем увлекается Катя, кроме фехтования?

— Ей нравится читать, в основном художественную литературу.

— Наша титулованная дзюдоистка 18-летняя Дарья Билодид в одном из интервью сказала, что несколько стран предлагали ей сменить гражданство. А если такое предложение поступит вашей дочери?

— Мы о таком даже не задумываемся. Катя живет, учится в Украине и выступает под украинским флагом.

— Девушек-спортсменок с привлекательной внешностью часто приглашают на фотосессии, бывает, довольно откровенные, для глянцевых журналов. Как вы отреагируете, если Катя в один прекрасный момент придет к вам и скажет, что хочет сняться в такой фотосессии?

— Пока ей только 17 лет. Если в будущем у нее возникнет подобное желание, то, в принципе, я не вижу ничего плохого в этом. Повзрослеет — и сможет сама принимать решение (улыбается).

— Что в основном дарите дочери на праздники?

— Больше, наверное, дарим то, что она просит, что ей необходимо. В наше непростое время какими-то изысками особо ребенка не побалуешь, и в основном выбор останавливаем на практичном подарке.

— Домашние питомцы у вас есть?

— Да! У нас живет собачка — метис по кличке Томми.

— Это дочь с улицы принесла вам такой «подарок»?

— Нет, щенка девять лет назад презентовала нам бабушка.

— Какой девиз у Кати по жизни?

— На Олимпиаду она точно ехала с девизом: «Нет ничего невозможного». А вот в повседневной жизни… Боюсь ошибиться.

— Наверняка в ближайших планах Катерины участие во взрослых турнирах — чемпионатах Европы, мира?

— Знаете, если брать во внимание последний чемпионат мира в женской шпаге, то топ-восьмерка спортсменок — это девушки в возрасте 25—30 лет. Конечно, Катя уже выступает на взрослых соревнованиях, но это турниры не такого высокого уровня, как чемпионаты Европы или мира, куда она пока не проходит по рейтингу.

— Иными словами, об Олимпийских играх, которые пройдут через два года в Токио, пока не задумываетесь?

— Конечно, мечтать можно о многом, но в реальности Катя пока не проходит во взрослую сборную, которая ездит на Олимпиады или чемпионаты мира и Европы в составе четырех человек. Она в рейтинге пока лишь десятая.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко поздравил победителей и призеров Юношеских Олимпийских игр, финишировавших в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

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