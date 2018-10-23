Палочка Коха в подарок: вокруг масштабной стройки в Киеве разгорелся скандал

Украина

В Голосеевском районе столицы разгорелся скандал. Руководство Института водных проблем и мелиорации при Академии наук Украины объявило тендер на строительство жилого комплекса на их территории. Тендер выиграл «Интергал-буд» и теперь, согласно плану, на улице Васильковской, в 50 метрах от туберкулезного диспансера, собираются строить четыре 27-этажных дома.

В понедельник, 22 октября, под стенами института прошел митинг (на фото). Местные жители вышли, чтобы заявить: они против многоэтажек, так как считают строительство, во-первых, незаконным, во-вторых, опасным, поскольку новые дома планируется строить практически вплотную к туберкулезному диспансеру.

— В этот тубдиспансер обращаются люди из четырех районов Киева — Святошинского, Голосеевского, Соломенского и Печерского, — рассказывает «ФАКТАМ» врач-эпидемиолог Светлана Белецкая. - Ежегодно диспансер принимает около 1 500 человек. Многие из них оказываются больными, которые не подозревали о своей болезни, не лечились и при этом являлись переносчиками. В последнее время резко возросло количество заболеваний именно резистентным, то есть трудноизлечимым, туберкулезом. Если раньше эта болезнь была уделом малообеспеченных людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, то сейчас туберкулезом болеют также молодые люди, ведущие активный и здоровый образ жизни из вполне благополучных семей. Возбудитель болезни — палочка Коха — невероятно устойчив. Он выдерживает высокие температуры летом и морозы зимой, остается в грунте, переносится ветром. Сейчас рядом с диспансером расположены только офисы, магазины, но жилых домов нет. А если рядом построить многоэтажки, то в группу риска сразу попадут те, кто наиболее уязвим — дети и пожилые люди. Ведь именно они будут гулять на площадках, сидеть на лавочках. Любой чих, кашель, плевок проходящего мимо больного — и они уже больны.

— Вдумайтесь в страшную статистику: каждый день 11 украинцев умирают от туберкулеза, — говорит председатель правления общественной организации «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко. - И ведь это не аварии, не война, не стихийные бедствия, а болезнь, с которой мы не можем или не хотим справиться. Украина находится на одном из первых мест в мире по мультирезистентным, то есть практически неизлечимым, формам туберкулеза. Вместо того, чтобы озаботиться этой проблемой и предпринять шаги для ее решения, наши чиновники только все усугубляют. Как можно утвердить проект строительства, которое неминуемо ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе?

— Кроме того, что это опасно и противоречит здравому смыслу, строительство многоэтажек здесь еще и незаконно, — заявил председатель инициативной группы жителей Голосеевского района Олег Кияшко. — Институт водных ресурсов не имел права распоряжаться государственными землями и менять целевое назначение территорий, не предназначенных для жилых помещений. Более того, мы подали запрос в Департамент градостроительства и архитектуры по этому вопросу. Оказалось, в августе прошлого года институт просил Департамент «учесть градостроительную инициативу строительства жилого комплекса со встроенными помещениями общественно-коммерческого назначения для обеспечения жильем молодых специалистов института по адресу Васильковская, 33». Знаете, что им ответили? Что строительство новых домов и увеличение количества жителей невозможно, поскольку в этом районе нет свободных мест в школах и садиках. Но это никого не остановило, и строительство все равно собираются начинать.

— Нагрузка на инфраструктуру района, и так переполненного, с постройкой этих «свечек» будет просто катастрофической, — говорит секретарь общественного совета при Голосеевской райгосадминистрации Сергей Вудке. — Новых школ здесь строить никто не собирается, а существующие заполнены на 180 процентов. У меня, например, полуторагодовалый сын Рома, ему скоро в детский сад, а они переполнены. Что нам делать? Увольняться с работы и сидеть с ребенком?

*Секретарь общественного совета при Голосеевской райгосадминистрации Сергей Вудке

— Приходится записываться в садик, как только рождается малыш, — вздыхает местная жительница Наталья Белоус. - Моя дочка так и сделала — записала ребенка, как только получила свидетельство о его рождении. Но даже при этом наши шансы попасть в детсад были минимальными. Спасло только то, что заведующая посоветовала нам переписаться в ясельную группу, где случайно освободилось место. Иначе наш ребенок до школы вынужден был бы сидеть дома.

Услышав горячие обсуждения и увидев плакаты со своей фамилией («Ромащенко, не позорь имя ученого и академика!»), к митингующим спустился директор Института водных ресурсов и мелиорации. И сразу ринулся в бой.

— И чем это я, интересно, позорю имя ученого? — возмутился Михаил Ромащенко. — Кто это вас тут заказал? Прежде чем писать всякие гадости, разберитесь, что к чему. Я тут вообще ни при чем. Эта территория — не наша частная собственность, а государственная. Мы ею только пользуемся. Место под строительство выделила киевская власть, почему вы обвиняете во всем меня?

— Потому что вы инициировали тендер и постройку жилого комплекса! — ответили активисты.

*Директор Института водных ресурсов и мелиорации Михаил Ромащенко

— Да, я инициировал и этого не скрываю. Потому что мне нужно было привлечь в институт новых специалистов, а как это сделать, если финансирование ученых в Украине в 27 раз ниже, чем в Африке? Зарплаты низкие, соцпакета никакого. Поэтому я предложил объявить тендер на строительство и построить здесь жилой комплекс, часть квартир из которого была бы передана нашим молодым специалистам.

— Ваши сотрудники получат только 35 квартир. А остальные 600 лягут бременем на плечи местных жителей, — сказал Олег Кияшко. — Вы подумали о том, что район просто не готов к такому наплыву людей?

— Ну, конечно, давайте я буду думать обо всех, а свой институт заброшу и закрою, — с сарказмом ответил Михаил Ромащенко. — С таким вашим отношением через пять лет наука в Киеве вообще умрет, и Украина превратится в задворки мира. По поводу инфраструктуры — давайте решать проблемы по мере их поступления. Сначала построим дома, а потом будем думать о школах и садиках. А вы вместо того, чтобы обвинять меня, ставили бы вопрос о развитии социальной инфраструктуры в городе. А то получается так: чтобы вашим детям хватило мест в садиках, мы должны остановить все строительство в городе.

— Тубдиспансер по соседству вас тоже не беспокоит? Что новые жильцы получат палочку Коха в придачу к новым квартирам?

— Мы тут много лет работаем — и ничего, не заболели. А насчет обвинений, что строительство незаконно, скажу: за каждым нашим шагом следят СБУ, прокуратура и остальные органы. Если нам дали разрешения и согласовали проект, значит, мы все делаем законно.

В Киевсовете за скандальные ДПТ (детальные планы территорий), противоречащие Генеральному плану Киева, проголосовали 62 депутата Киевсовета.

— Пока главный архитектор города не будет сидеть в тюрьме, эта вакханалия не прекратится, — заявил журналистам депутат Юрий Сиротюк, проголосовавший против ДПТ. - Утверждать детальные планы территорий можно только в том случае, если будет новый Генеральный план развития города, утвержденный на городском референдуме. До этого момента все эти ДПТ — уголовные преступления, за которые виновные рано или поздно должны будут понести наказание.

Удастся ли жителям Голосеевского района отстоять свои права и не допустить строительства «свечек» на территории тубдиспансера, решит Окружной суд, куда члены инициативной группы уже подали соответствующий иск.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что людям, пострадавшим от строительных афер скандально известного Анатолия Войцеховского, киевские власти предложили достроить дома самостоятельно.

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