"ЛНР" — это огромный хоспис, — житель оккупированного Луганска

Украина

Житель оккупированного города, который пишет под ником Венедикт Венедиктов, опубликовал в Facebook пронзительный текст.

«ЛНР» — это «такой огромный хоспис, в котором население умирает не от рака, а от безнадеги и нищеты. Жить в разрушенном мире, спать на чемоданах и делать вид четыре с половиной года, что всё, если не нормально, то скоро изменится к лучшему, — удел жителей оккупированных территорий», — констатирует он.

По его словам, согласно статистике, на оккупированной Луганщине умирает людей в три раза больше, чем рождается. «И чтобы народец совсем не зачах, для поднятия тонуса по всем общественным организациям и предприятиям гастролирует Кашпировский наших дней, великий и ужасный Пасечник».

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Будущий «глава ЛНР» активно проводит предвыборную агитацию: «Так, лишь за последние сутки он сумел пообещать луганчанам вывозить мусор из города, пустить перевозчика по 125 маршруту и установить пять скворечников в Ленинском районе. … В ответ на его зажигательные речи люди согнанные на митинги, совсем ему не хлопают, не радуются перспективам элэнэрии, а все больше молчат и стыдливо отводят глаза. Чтобы как-то подправить ситуацию с неактивными массами, вместе с Леонидом Ивановичем гастролируют два автобуса своих, проверенных слушателей, которые во время митингов, рассеиваются в инертной толпе и по команде своего сотника аплодируют иоголове, кричат:"браво», «бис», «можем повторить».

«Что они могут повторить, мне страшно представить. „Безсвет“, „безтелефона“, „безвода“ — все радости лета четырнадцатого года?» — задает риторический вопрос автор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке прошел «товарищеский матч» по футболу между «спортсменами» фейковых «ЛНР» и «ДНР».

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