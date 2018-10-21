Террористы "ЛНР" хотят отобрать пустующие квартиры у владельцев

Украина

Террористы «ЛНР» составляют списки пустующих квартир, чтобы отобрать их у законных владельцев. Об этом рассказал представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в Донбассе Павел Лисянский.

«В „ЛНР“ „местные власти“ начали обсуждать так называемую „программу развития ЛНР“. Так вот — в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос того, что очень много жилья пустует. Они начали обсуждать вопрос того, что это жилье надо передать в „собственность их коммунального общества“. Иными словами, они разрабатывают механизм, чтобы придать законности рейдерскому захвату жилья», — рассказал он.

По его словам, оккупантам это нужно, чтобы в пустующие квартиры расселять военных и врачей, сообщает РБК-Украина.

«Местные жители же видят, что заезжают российские военные… Они разрабатывают такое подобие „закона“, они его пока обсуждают. Там же была недавно информация, что врачам запретили выезд на территорию Украины и РФ», — сообщил он.

По его словам, местные жители рассказывали, что оккупанты ходили по домам и составляли списки пустующих квартир.

«Мне сообщили о таких действиях в Антраците, Красном Луче и Свердловске», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», террористы «ЛНР» отказываются эвакуировать тела двух жителей населенного пункта Золотого-4, которые погибли 18 октября в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. На основании полученных данных украинская сторона СЦКК пришли к выводу, что гражданские (мужчина 1973 года рождения и и женщина 1972 года рождения) погибли, попав на заминированный боевиками участок местности.

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