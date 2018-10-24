В Донецке арестовали бывшего секретаря горсовета

Украина

В местных пабликах распространяется информация о том, что 22 октября попал «на подвалы» бывший секретарь Донецкого горсовета (эту должность он занимал с 2012 года до войны) 61-летний Сергей Богачев, проживающий на подконтрольной территории.

Люди пишут, что он якобы проведывал родственников до этого без проблем. Но после убийства Захарченко в «ДНР» многое изменилось.

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Известно, что Богачев после окончания института сделал карьеру по комсомольской линии. С июня 1998 года работал помощником-консультантом народного депутата Украины Владимира Рыбака. С 2003 года работал в Донецком горсовете. Возглавлял там фракцию Партии регионов. Дончане, которые придерживаются проукраинских позиций, считают, что Богачев причастен к организации кровавого побоища 13 марта 2014 года, когда зарезали активиста Всеукраинского объединения «Свобода» Дмитрия Чернявского.

Обновлено. Источник «ФАКТОВ» в Донецке подтвердил информацию о задержании Богачева.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один из адептов «русского мира» Роман Манекин требует от России отменить «выборы» на оккупированном Донбассе.

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