- 11:10 В США на трассу упал фашистский самолет времен Второй мировой войны
- 11:06 Оформить субсидию теперь можно онлайн
- 11:02 В Киеве отныне запрещено продавать алкоголь в ночное время
- 11:00 Где смотреть онлайн «Карабах» — «Ворскла»: расписание трансляций
- 10:45 Одинокого турка арестовали за то, что он 45 тысяч раз за год звонил в полицию "поговорить за жизнь"
- 10:38 Зима уже пришла: в сети показали фото занесенных снегом Карпат
- 10:33 Еще одна дорожная трагедия в Харькове: двое пешеходов погибли под колесами легковушки
- 10:26 Как сэкономить на отоплении после повышения тарифов
- 10:25 Футбол на ТВ: где смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 10:14 Осужденный "украинский диверсант" Штыбликов исчез из колонии в Омске после бунта заключенных
Леди в красном: на презентацию часов Omega красивейшие женщины мира явились в нарядах одного цвета (фото)
В китайском городе Шанхай прошла презентация новых моделей женских элитных часов Omega. В ней приняли участие одни из красивейших женщин мира, которые являются «лицами» этой марки — австралийская кинозвезда Николь Кидман (которая, по слухам, беременна), американская супермодель Синди Кроуфорд, бразильская супермодель Алессандра Амбросио и китайская актриса Лю Шиши (известная также, как Сесилия Лю, снимавшаяся в фильмах Джета Ли и Джеки Чана).
Причем пресса гадает, случайно или намеренно все дамы, позировавшие вместе, по отдельности и в компании президента Omega Рейнальда Эшлиманна, выбрали наряды ярко-красного цвета. Николь предпочла платье с высоким разрезом сбоку и рюшами в виде роз, Синди — классический вечерний туалет с разрезом впереди, Алессандра щеголяла в эффектном наряде — коротком спереди и с длинным шлейфом сзади, а Лю пришла в костюме офисного покроя — мини-платье и жакет.
Николь Кидман
Синди Кроуфорд
Алессандра Амбросио
Лю Шиши
Фото Omega и Daily Mail
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звездой Недели моды в Милане стала 17-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.