Стиль жизни

Леди в красном: на презентацию часов Omega красивейшие женщины мира явились в нарядах одного цвета (фото)

В китайском городе Шанхай прошла презентация новых моделей женских элитных часов Omega. В ней приняли участие одни из красивейших женщин мира, которые являются «лицами» этой марки — австралийская кинозвезда Николь Кидман (которая, по слухам, беременна), американская супермодель Синди Кроуфорд, бразильская супермодель Алессандра Амбросио и китайская актриса Лю Шиши (известная также, как Сесилия Лю, снимавшаяся в фильмах Джета Ли и Джеки Чана).

Причем пресса гадает, случайно или намеренно все дамы, позировавшие вместе, по отдельности и в компании президента Omega Рейнальда Эшлиманна, выбрали наряды ярко-красного цвета. Николь предпочла платье с высоким разрезом сбоку и рюшами в виде роз, Синди — классический вечерний туалет с разрезом впереди, Алессандра щеголяла в эффектном наряде — коротком спереди и с длинным шлейфом сзади, а Лю пришла в костюме офисного покроя — мини-платье и жакет.

Николь Кидман

Синди Кроуфорд

Алессандра Амбросио

Лю Шиши

Фото Omega и Daily Mail

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звездой Недели моды в Милане стала 17-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter