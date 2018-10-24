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Оформить субсидию теперь можно онлайн
После повышения цены на газ и в преддверии подорожания отопления и горячей воды в Украине было решено упростить для граждан получение жилищной субсидии. Подать документы для назначения субсидии теперь можно онлайн на правительственном портале.
Для всех желающих подать заявку на получение помощи на портале создан отдельный раздел «Субсидия» (www.kmu.gov.ua/ua/service/subsidiya). Чтобы ознакомиться с услугой и списком документов, достаточно наличия адреса электронной почты (туда придет код для входа на сайт). На втором этапе нужно будет заполнить заявление и декларацию о доходах и расходах. Чтобы официально отправить документы на субсидию, потребуется подтвердить личность отправителя либо электронной подписью, либо через BankID.
Право на получение субсидии имеют семьи, тратящие на оплату жилищно-коммунальных услуг свыше 15% ежемесячного совокупного дохода. Узнать, была ли назначена субсидия, можно онлайн через Единый государственный реестр получателей субсидий (subsidii.ioc.gov.ua/search).
Для тех, кто не подпадает под критерии для получения госпомощи, но нуждается в ней, есть возможность добиться субсидии через комиссию. Работают такие специальные комиссии при местных органах социальной защиты населения.
Напомним, специалисты прогнозируют, что после подорожания услуг ЖКХ число претендентов на субсидии вырастет, но одновременно вырастет и число отказов потенциальным субсидиантам. Уже внесены изменения в список требований к потенциальным получателям субсидий.
Фото komun.te.ua
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