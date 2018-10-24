На Донбассе от пули снайпера погиб венгр из Закарпатья: в сети показали фото и видео с героем

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 23 октября во время выполнения боевого задания погиб солдат Александр Ур (на фото). Жизнь украинского защитника оборвала пуля вражеского снайпера.

Как пишет журналист Наталья Ищенко, Александр был единственным, кто пошел воевать из своего пограничного закарпатского села. Она вспоминает рассказы погибшего, как «его односельчане ехали на заработки в Европу, а на него часто смотрели как на психа, что выбрал армию, а не шпатель».

Этнический венгр, он отлично говорил на украинском, ощущал себя украинцем и считал, что должен защищать свою родину.

«Он не боялся войны, но страшно боялся камеры и несколько раз просил отпустить его и ничего не спрашивать. Он не умел пафосно говорить, он просто выбрал автомат», — вспоминает журналистка свое интервью с Александром.

«Вчера Саши ни стало. Снайпер. Спасибо, что защищал меня. Спасибо, что таки преодолел страх перед камерой и подарил мне честь быть знакомой с тобой. Ребята отомстят за тебя, я уверена», — пишет Ищенко.