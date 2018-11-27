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Ученые выяснили, как реально выглядел князь Владимир Креститель (фото)
В Национальном заповеднике «София Киевская» 27 ноября открылась выставка, посвященная 1000-летию первого богослужения в Софийском соборе, которое отмечается в нынешнем году. Экспозицию разместили на хорах в зале, где, как считают ученые, князь Владимир Креститель принимал своих подданных и иностранных послов.
— Во времена Киевской Руси это помещение называлось «столицей» — здесь находился престол князя Владимира, — рассказала «ФАКТАМ» на открытии выставки «Софія Київська: 1000-ліття могутності духу» заведующая научно-исследовательским отделом института «Святая София» Национального заповедника «София Киевская» профессор Надежда Никитенко. — О том, где в соборе располагалась «столица», мы знаем из дневниковых записей посла австрийского императора Рудольфа II Эрика Лясоты. Этого вельможу король направил в 1596 году к запорожским казакам договариваться об их участии в войне с Османской империей. В поездке он вел дневник, записывал все заслуживающее внимания, в том числе услышанное в Киеве предание о «столице» князя Владимира в Софийском соборе. «Столицы» у него, наверняка, были и в княжеском дворце, и в Десятинной церкви, первом каменном христианском храме Руси.
*Крест, найденный при раскопках Херсонеса, где крестился князь Владимира
Экспозицию открывают древние предметы из Херсонеса, где Владимир принял христианство: бронзовый алтарный крест, мраморная чаша, подставка для свечей… Затем идут вещи, найденные при раскопках Десятинной церкви. Среди них обломки мраморного саркофага и плинфа (кирпич) с изображением знака Владимира — тризуба.
*Плинфа (кирпич) с изображением знака князя Владимира
— Это копия, оригинал найденный в советские годы, к сожалению, утрачен, — комментирует Надежда Никитенко. — В данном случае княжеский тризуб — это знак собственности, означающий, что Владимир заказал и оплатил эту плинфу. Замечу, что плинфу с тризубом находили и при раскопках Софийского собора.
— Любопытно, что подобный символ встречается на древних предметах крымских татар: посуде, оружии, лошадиной сбруе, — сообщила «ФАКТАМ» заведующая сектором «Института «Святая София», кандидат исторических наук Ирина Марголина.
*Фрагменты самого первого пола Софии Киевской, который был покрыт мозаиками
Из артефактов, найденных при раскопках Софии Киевской, выставлены фрагменты пола, покрытые цветной мозаикой, детали металлического хороса (люстры), застежки церковных книг, выполненные в виде кинжалов.
*Князь Владимир в образе иудейского полководца Иисуса Навина (крайний слева)
Также представлено изображение одной из фресок Софии Киевской, на которой, по мнению профессора Никитенко, изображен князь Владимир. На этой фреске он представлен в образе вождя израильских племен, успешного полководца Иисуса Навина (1150—1200 годы до нашей эры).
Дело в том, что в древние времена многие властители отождествляли себя с этой исторической личностью. В отличие от других персонажей на фреске Иисус Навин имеет скандинавскую внешность. Это подтверждает версию о том, что он изображен с лицом князя Владимира.
*Кольчуга из коллекции профессора Бориса Жука
— Среди экспонатов выставки — отлично сохранившаяся кольчуга
Символично, что вопрос о Томосе для православной церкви Украины решен в год 1000-ления первого богослужения в Софийском соборе. Он самый древний из сохранившихся до наших дней на территории Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что реставраторы Софии Киевской сделали сенсационную находку.
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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