Знай наших: 87-летний одессит стал чемпионом мира и рекордсменом по плаванию

Житейские истории

Часто ли вы задавались вопросом: «Как я хочу выглядеть в 87 лет»? Одного взгляда на Анатолия Наклевкина, которому недавно исполнилось именно столько, достаточно, чтобы понять: этот человек молод душой и поддерживает свое тело в отличной форме. Он принимает активное участие в соревнованиях по плаванию, триатлону и руководит организацией ветеранов. Спортсмен вернулся с открытого чемпионата Греции по плаванию, который проходил на Кипре. Болельщики буквально диву давались: «Как можно в таком возрасте сохранить физическую форму и бодрость духа?» В родную Одессу Анатолий Наклевкин привез четыре золотые и одну серебряную медали. У Анатолия Анатольевича уже более 150 спортивных наград различного достоинства из многих стран мира. Он старается не пропускать ни одного представительного соревнования.

— Был самым возрастным на международных соревнованиях по плаванию на открытой воде «Черноморская жемчужина-2018», — говорит Анатолий Наклевкин. — В прошлом году я стал мировым рекордсменом и чемпионом мира в комбинированной эстафете. Поначалу в Запорожье «мушкетерская команда» (так называю нашу возрастную четверку, в которую, кроме меня, входят Георгий Чижевский из Вознесенска и двое киевлян — Виталий Лысяк и Георгий Козырь) преодолела эстафету 4 по 100 метров за 10,56 минуты. Как выяснилось, подобного достижения не было ни в одной стране мира. Были только эстафеты 4 по 50 метров, там выступали американцы и японцы. Результат официально зафиксирован Международной федерацией плавания.

На чемпионате мира в Будапеште подтвердил свое чемпионское звание и с того момента всю минувшую зиму продолжал тренироваться — трижды в неделю в 50-метровом бассейне часа по полтора.

В этом году участвовал в соревнованиях в Житомире, Львове, Вознесенске, Николаеве и Черногории. И вот сейчас — Кипр. Были сильные спортсмены из многих стран Европы, человек двести. Украину представлял львовский клуб, который пополнили представители Одессы, Киева, Ужгорода, Житомира. В своей группе я обошел всех, в частности спортсменов из Румынии и Болгарии, и завоевал четыре золотые медали. В эстафете мы заняли второе место, получив серебро.



* Анатолий Наклевкин считает, что плавание для пожилого человека — лучший вид спорта

— Дважды за этот год по четыре медали с одного чемпионата?!

— Именно так. На чемпионате Украины на короткой воде (категория «Мастерс») в Житомире тоже взял сразу четыре медали. На дистанции 100 метров вольным стилем оказался лучшим и получил «золото», а на остальных (брассом и на спине) занял вторые места и получил три «серебра».

— Анатолий Анатольевич, как дошли до жизни такой?

— Не сразу, путь был достаточно долгим. Плаванием серьезно начал заниматься в 80 лет, когда уже ушел на спортивную пенсию. До этого в приоритете была гимнастика. Вообще, спорт с юных лет стал для меня не только образом жизни, но и, можно сказать, ее смыслом. С четырнадцати лет я самостоятельно упорно тренировался, совмещая свое увлечение с работой. А трудился на номерном заводе, куда меня взяли в 1945-м, во вспомогательный цех.

— Это еще до переезда в Одессу?

— Да, предприятие располагалось в Омске, откуда я родом. Там же окончил институт физкультуры. Во время обучения в нем отточил свои гимнастические навыки и получил первые спортивные награды. Там же увлекся парусным спортом. Наверное, во многом благодаря личности руководителя парусной секции — известного актера Вацлава Дворжецкого (уроженец Киева, сыгравший более 120 театральных ролей и свыше 90 ролей в кино: «Щит и меч», «Угрюм-река», «Квартет Гварнери», «Петровка, 38», «Забытая мелодия для флейты», «Красное и черное», «Тегеран-43». — Авт.). Он жил в нашем городе после освобождения из лагеря, куда попал за «создание кружка» во время учебы в Киеве. Дворжецкого сослали на восемь лет. Работал на строительстве Беломор-Балтийского канала, Туломской гидроэлектростанции, на рудниках острова Вайгач. После этого он поехал в Киев, к родителям, но устроиться на работу в театр не смог — никуда не брали. Вернулся в Омск, пошел в Театр юного зрителя. Там же родился его первенец Владислав, впоследствии ставший популярным актером.

Дворжецкий-старший был настоящим яхтенным фанатом. У него была яхта «Марс», которую он приобрел в очень плохом состоянии, довел до ума и ходил на ней по реке, участвовал в соревнованиях. Его избрали председателем городской федерации парусного спорта.

Не знаю, то ли я заразился от него, одержимого идеей (которую он в конце концов все же воплотил) построить парусный катамаран, то ли просто так вышло, но я тоже соорудил небольшую яхту.

— Совершали на ней плавания?

— Не далее чем по речке Омь — правому притоку Иртыша. Затем меня призвали на воинскую службу на Тихоокеанский флот. Сказали, что мои профессиональные навыки пригодятся и направили на преподавательскую работу в Высшее военно-морское училище. Там, помимо прочего, стал заниматься триатлоном. Это если пользоваться современной терминологией, а тогда этот вид спорта назывался офицерским троеборьем и включал в себя плавание, бег и стрельбу по мишеням. Входил в сборную по военно-прикладным видам спорта, выполнил и подтвердил норму мастера спорта по пулевой стрельбе и парусу.

Шесть лет «военки» пролетели быстро. Завершив службу в звании капитана, приехал в Одессу: с северных морских широт — к южным. Морская романтика подтолкнула поступать в знаменитую «вышку» (Одесское высшее инженерное морское училище. — Авт.), которая готовила штурманов и капитанов дальнего плавания. Даже экзамены успешно сдал, но мне сказали: «Зачем тебе это нужно? Ведь ты уже капитан, в вузе будешь курсантом, а по его окончании только лейтенантом…»

Словом, несколько лет проработал инструктором по физкультуре на Одесском судоремонтном заводе, еще четыре года преподавал в Институте инженеров морского флота. Однако тяга к морю все же взяла верх. В покое не оставляло высказывание: «Рыбак — дважды моряк». В итоге закончил Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум.



* «После 80 жизнь есть, и она может быть полной», — считает Анатолий Анатольевич

— И впереди — просторы океана.

— Так оно и случилось. Последующие четверть века трудился в составе ремонтной бригады китобойной флотилии, бравшей свое начало с созданного в 1946 году в Одессе управления первой Антарктической китобойной флотилии «Слава». Именно так именовалась первая плавбаза, построенная еще в 20-е годы минувшего столетия и доставшаяся СССР после окончания Второй мировой войны от немцев. Позднее на украинских верфях возвели такие суда-гиганты, как «Советская Украина», «Восток». Позже они вошли в состав Черноморского рыбопромышленного производственного объединения «Антарктика» — крупнейшего в бывшем Союзе. (Сейчас мой собеседник возглавляет городской совет ветеранов «Антарктики». — Авт.)

Когда приходила китобойная флотилия, ее встречала вся Одесса. Стоявшие в порту суда гудели, поднимали флаги расцвечивания, салютуя китобоям, — настоящий праздник для города!

— Но, помимо романтики и праздника, были суровые трудовые будни. По имеющейся неофициальной статистике, в 1950—1970-е годы из тысячи ушедших в рейс моряков флотилии домой возвращались далеко не все. К примеру, в рейсе 1970—1971 годов в составе флотилии «Советская Украина» погибли восемь человек, включая капитана. Бывало, людей хоронили прямо в океане.

— Флотилия находилась в море по семь — девять месяцев, условия работы команд были тяжелыми. Качка, питьевая-мытьевая вода по расписанию. Трудились по 12 и более часов в сутки. Нередко на обледенелой палубе при температуре минус 18 градусов при 8—9-балльном шторме. Из 30—40 человек экипажа судна-китобоя (из десятков таких небольших промысловых судов и состояла флотилия, возглавляла которую мощная плавбаза — «Слава», «Советская Украина». — Авт.) минимум четыре-пять ломали в рейсе руки-ноги.

Гарпунеры были настоящими богатырями. Даже шахтеры, имеющие за спиной десять — пятнадцать лет работы в забое, приходя на китобойную флотилию, не выдерживали. Достаточно сказать, что вес снаряженного гарпуна достигал ста килограммов. И его нужно было зарядить в орудие (специальную пушку, вмонтированную в носовой части. — Авт.) на скользкой палубе небольшого суденышка, порой в сильный шторм. При этом наши моряки были единственными, кто не прекращал промысел даже во время урагана. Флотилия перевыполняла план и ежегодно приносила стране многие десятки миллионов долларов прибыли. Только в Японию ежегодно экспортировали китового мяса на пятьдесят миллионов долларов.



* «Сейчас ежедневно бегаю по 5 километров, — говорит Анатолий Анатольевич. — Раньше бегал по 10—15».

— Лично с вами не случалось каких-либо морских ЧП?

— Бог миловал. Но в 1982 году был случай, о котором мне не забыть никогда. Экипаж рыболовецкого судна «Збруч» из Москвы должен был лететь на «пересменку» в Перу. Я тоже собирался, но не попал на тот рейс. А буквально через минут двадцать после вылета стало известно, что самолет потерпел крушение и все, кто находился на его борту, погибли. Включая, естественно, и подменный экипаж. Это была настоящая трагедия для меня, ведь я знал практически всех этих моряков. Со многими из них ранее ходил в рейсы, мы подружились… После этого считаю, что в морских делах мне крупно повезло.

— Заниматься спортом на борту судна, тем более небольшого, не очень-то удобно.

— Выступать на соревнованиях, естественно, уже не мог, однако тренироваться не переставал. Утренняя гимнастика обязательна. Почти полвека моржевал, закалялся в трюме, где 30 градусов мороза, — раздевался и проводил там какое-то время. Привлекал к этому своих подчиненных и товарищей, чтобы и они поддерживали здоровый образ жизни.

Вахты на рыболовецком флоте начинались в четыре часа утра. От этого отвыкнуть я уже не могу, поэтому встаю в четыре утра и бегу к морю. Особенно хорошо это летом — в три часа уже начинает светать.

Поначалу родственники меня не понимали, даже осуждали. Потом стали относиться с пониманием. Я участвовал в разных соревнованиях-марафонах, не ставя целью добиться каких-то серьезных спортивных результатов. Для меня основным был принцип: «Главное — не победа, а участие».

Сейчас ежедневно бегаю по 5 километров, раньше бегал по 10—15. Плохая погода не повод нарушать режим, даже если идет дождь или снег, все равно стараюсь поддерживать себя в форме. Единственную поблажку даю себе в зимнее время — начинаю заниматься чуть позже, в пять-шесть часов утра. От моего дома до моря три километра, но можно выбрать более длинный путь и пробежать на километр больше. Вначале только бегал. Серьезно занялся плаванием в 1992-м. Наверное, состарился. Бегать стало тяжело, а в воде легче держать тело.

После 80 жизнь есть, и она может быть полной. Нужно находить в себе силы и желание достойно жить, достойно встретить свою старость. Только в этом случае организм способен бороться с болезнями без лекарств. В том числе с самыми серьезными и страшными недугами, вплоть до онкологии. Это не досужие домыслы. Доказано, что физические упражнения в сочетании с положительными эмоциями способствуют гибели раковых клеток.



* У Анатолия Анатольевича уже более 150 спортивных наград различного достоинства из многих стран мира

Надежная поддержка и опора для чемпиона — его супруга. Вместе они уже 56 лет. Нелли Иосифовна — преподаватель музыки. Отмечена орденом «Трудовая слава». Работает до сих пор, ведь пенсия всего 1700 гривен. Еще необходимо помогать сыну, который стал инвалидом.

— Мы юные, красивые, здоровые, — говорит Анатолий Анатольевич. — Поскольку до ста нам еще далеко. Стараюсь не сидеть на месте. Стремлюсь открывать для себя что-то новое. Освоил компьютер. Теперь не мыслю себя без Интернета, скайпа и прочих достижений нынешнего века.

— Каковы ближайшие планы, Анатолий Анатольевич?

— Выступать на соревнованиях, включая международные.

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