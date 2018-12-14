Союз с Россией не прошел: почему сто лет назад гетмана Скоропадского вынудили отречься от власти

История современности

Как это было

— Оставшиеся верными гетману Скоропадскому офицерские отряды не смогли остановить повстанческую армию Директории, овладевшую Киевом 14 декабря 1918 года, — говорит заведующий Музеем Украинской революции 1917—1921 годов кандидат исторических наук Александр Кучерук . — Взятых в плен офицеров поместили в здании Педагогического музея. К ним присылали выступать лекторов, театральные труппы, даже устраивали танцы. В те дни по Киеву ходил анекдот: в Педагогическом музее раздался крик раздраженного чем-то пленного генерала. Охрана кинулась разбираться, что произошло. Оказалось, генерал возмутился тем, что не смог воспользоваться туалетом — унитазы были забиты офицерскими погонами и аксельбантами.

— Секретное совещание членов Украинского национального союза (объединения партий левого толка) и военных, на котором было принято решение о подготовке восстания против гетмана Павла Скоропадского, состоялось вечером 13 ноября 1918 года в здании Министерства путей сообщения Украинской Державы в кабинете чиновника по особым поручениям Стокоза, — рассказывает Александр Кучерук. — Это министерство размещалось на бульваре Шевченко, 34 (здание сохранилось, но находится в запущенном состоянии). Державная варта (спецслужба) гетмана Скоропадского вела слежку за многими членами Украинского национального союза. Поэтому каждый, кто пришел в тот вечер на секретную встречу, рисковал быть арестованным.

Собравшиеся на секретное совещание политики и военные решили создать для руководства восстанием Директорию (в те времена это слово было популярным в политических кругах бывшей Российской империи). Выбрали пять членов Директории во главе с Владимиром Винниченко (он недолго пробыл на этой должности — вскоре после падения режима Скоропадского Директорию возглавил Симон Петлюра). Кстати, Петлюры на этом историческом совещании не было. Дело в том, что он продолжительное время провел в Лукьяновской тюрьме за свою политическую деятельность. Выпустили его 12 ноября и тут же намеревались вновь упечь за решетку. Ему нужно было не мешкая уехать из Киева. Сохранились воспоминания человека, который сопровождал тогда Петлюру в Белую Церковь (город, расположенный в 90 километрах от столицы. — Авт.). Там был расквартирован отдельный отряд сечевых стрельцов, которые поддерживали идею восстания против Скоропадского. Ради конспирации Петлюра облачился в старенькую солдатскую шинель, сел на поезд и в таком неприметном виде благополучно добрался до места назначения.

На секретном совещании обсудили, каким станет государственное управление после победы восстания. Были предложения восстановить Центральную Раду, которую 29 апреля 1918 года разогнал Скоропадский. Однако большинство высказалось за то, чтобы все ключевые вопросы решил Национальный конгресс — съезд делегатов, избранных в каждом из регионов Украины. Тут следует сказать, что созыв Национального конгресса планировал и Скоропадский. Но как раз утром 13 ноября он подписал решение о том, чтобы отложить проведение этого общенационального форума. А 14 ноября гетман обнародовал грамоту о возможном объединении Украинской Державы на основах федерализма с демократической Россией. Этим он дал повод патриотическим силам обвинить его в предательстве.

Спецслужбам гетмана было известно, что Украинский национальный союз что-то тайно затевает против Скоропадского. Поэтому сразу же после завершения секретного совещания его участникам (прежде всего избранным в члены Директории) нужно было покинуть Киев, чтобы не попасть под арест. Известно, что члены Директории пошли не к себе домой, а в квартиры и дома надежных людей. Утром они выехали в Белую Церковь. Державной варте удалось задержать одного из участников совещания — командира конного дивизиона охраны Киева Аркаса-младшего. Что конкретно он рассказал на допросе, неизвестно. Но из воспоминаний Скоропадского следует, что главное его спецслужбе удалось узнать — началась подготовка вооруженного выступления.

— Корпусной атаман армии УНР в отставке Павел Скоропадский пришел к власти в результате государственного переворота 29 апреля 1918 года, — рассказал во время круглого стола «Исторические диалоги: от гетмана до Директории» директор Института украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского НАН Украины доктор исторических наук Георгий Папакин. — Установился либерально-консервативный режим, страна стала называться Украинская Держава. Находившиеся до этого у власти социалистические партии по-разному относились к этим переменам, но их объединяло одно — неприятие Скоропадского в качестве лидера страны.

Видные члены Украинской партии социалистов-федералистов ходили на прием к начальнику группы армий «Киев» генералу Вильгельму Гренеру просить помочь устранить гетмана с политической арены (напомним, Германия тогда была союзницей Украины, в феврале — апреле 1918 года с ее помощью удалось освободить нашу страну от российских большевистских оккупантов. — Авт.). Гренер якобы ответил им: «Слишком поздно — вопрос уже решен».

Хотя гетман несколько раз встречался с лидерами левых сил (Винниченко, Петлюрой), добиться компромисса с ними не смог. Кстати, эти встречи проходили в небольшом уютном особняке, бывшем доме генерал-губернатора на Липках на улице Институтской. Там размещалась резиденция гетмана. К сожалению, это здание не сохранилось.

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В сентябре 1918 года Скоропадский отправился с государственным визитом в Германию. Он стал первым лидером Украины, которого в этом статусе принимали в другой стране. Тогда был подписан целый пакет документов, в том числе касающийся строительства украинской армии. Это упрочило положение гетмана. Однако уже в ноябре 1918 года ситуация резко изменилась — Германия потерпела поражение в Первой мировой войне. Рассчитывать на ее поддержку Скоропадский уже не мог. Нужно было находить общий язык с победителями — государствами Антанты (прежде всего с Великобританией и Францией). Впрочем, немецкие войска оставались на территории Украины. Это давало шанс Скоропадскому удержаться у власти и защитить страну от внешней агрессии. Если бы государства Антанты взяли их на свое содержание, многие солдаты, находившиеся в Украинской Державе, согласились бы остаться. Такой сценарий был реализован в Латвии. Находившиеся там осенью 1918 года бывшие кайзеровские войска получили финансирование от Антанты и стали выполнять полицейские функции. Это уберегло прибалтийскую страну от российской оккупации и заговоров местных большевиков.

Однако попытки Скоропадского реализовать такой сценарий для Украинской Державы успеха не имели — в странах Антанты было сильное пророссийское лобби. Поэтому они не поддержали Скоропадского. Оказавшись в такой ситуации, он подписал грамоту о возможном союзе с будущей демократической Россией на правах федерации.



* Гетман Скоропадский (справа) стал первым украинским лидером, посетившим другую державу с государственным визитом. На снимке с кайзером Германии Вильгельмом II

— Какие военные силы были в распоряжении Директории?

— Главной вооруженной опорой будущего восстания против гетмана являлся расквартированный в Белой Церкви отдельный отряд сечевых стрельцов, который тогда насчитывал чуть больше 1200 бойцов, — отвечает старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения кандидат исторических наук Михаил Ковальчук. — Командир сечевиков полковник Евгений Коновалец был на стороне Директории. Возглавил восстание опытнейший боевой генерал Александр Осецкий, командовавший во время Первой мировой войны дивизией. Его правой рукой стал другой кадровый военный подполковник Василий Тютюнник (ему тогда было 28 лет). Кстати, в следующем 1919 году он стал командующим армии УНР. Осецкий и Тютюнник понимали, что основной преградой захвату власти Директорией является 30-тысячная немецкая армия, находившаяся тогда в Киеве. Поэтому решили начинать восстание в провинции — с таким расчетом, что когда оно докатится до столицы, бывшие кайзеровские войска захлестнет революционная волна, и они не смогут противостоять подразделениям Директории.

— Скоропадский попытался задушить восстание?

— Конечно. С задачей разгромить сечевых стрельцов власти отправили офицерскую дружину генерал-майора Александра Святополка-Мирского (состояла из офицеров бывшей царской армии), подразделения Сердюцкой дивизии (воинского формирования, созданного Скоропадским летом 1918 года из гвардейских полков бывшей царской армии), а также бронепоезд. Бой произошел 18 ноября возле села Мотовиловка (находится в 60 километрах от Киева). Был момент, когда казалось, что победят гетманцы, но сечевикам вовремя подоспело подкрепление, и это решило исход боя в их пользу.



* Отдельный отряд сечевых стрельцов был в первые дни восстания основной военной силой Директории

— Директория смогла поднять массовый бунт против действовавшей власти?

— Да, для этого были серьезные предпосылки. Дело в том, что при Скоропадском в сельской местности происходило возвращение к дореволюционным порядкам: карательные экспедиции заставляли крестьян возвращать отобранные у помещиков земли и имущество. Недовольных пороли шомполами. Это приводило к тому, что во времена правления Скоропадского по всей стране то и дело вспыхивали крестьянские восстания, которые, впрочем, властям с горем пополам удавалось подавлять. А тут влиятельная политическая сила организовала всеобщее восстание. Понятное дело, что многие тысячи недовольных режимом Скоропадского присоединились к этому выступлению.

Поддержка Директории народом была столь велика, что в течение примерно недели администрации гетмана Скоропадского на местах были разогнаны. Одни подразделения регулярной украинской армии перешли на сторону восставших, другие заявили о своем нейтралитете. Непродолжительные бои с правительственными войсками произошли только на Волыни.

— Сколько войск тогда было у восставших?

— Порядка 100 тысяч человек — полки за считаные дни превращались в дивизии. Однако они испытывали очень большую нехватку в командном составе. Были серьезные проблемы и с дисциплиной, а также готовностью после свержения гетманского режима продолжить сражаться за независимую Украину. А то ведь одни шли в ряды повстанцев с сине-желтыми знаменами, другие — с большевистскими красными ленточками. Их объединяло тогда общее стремление изгнать Скоропадского.

— Директории удалось договориться с немецкими войсками об их нейтралитете?

— Да. Но прежде на две недели воцарилось затишье. Войска Директории не шли на столицу, так как не хотели вступать в конфликт с немцами. В Киеве в это время газеты сообщали, что на помощь гетману вот-вот прибудут войска стран Антанты. Закончилось тем, что 12 декабря Директории удалось окончательно подписать соглашение с бывшей кайзеровской армией о взаимном ненападении и о том, что немецкие солдаты беспрепятственно уедут в Германию. Началось наступление восставших на Киев. Им противостояли отряды, сформированные из числа офицеров бывшей царской армии. Атакующие быстро сломили их сопротивление. И уже 14 декабря передовые отряды войск Директории вошли в Киев.

— В этот же день Скоропадский подписал отречение от власти, — продолжает Георгий Папакин. — Существует две версии того, как это произошло. Согласно одной из них, гетман ушел из своей резиденции на Липках, в гостиничном номере турецкого посла написал этот документ. По другой версии, члены Украинского юридического союза (это была, по сути, политическая организация) составили текст и затем настойчиво уговаривали Скоропадского подписать. Он прочел и заявил: «Это же отречение! Что скажет история?!» «История уже сказала свое слово», — ответили Скоропадскому члены союза. Он поставил подпись и уехал в Германию.

— Погибших при штурме столицы старшин и бойцов из дивизии сечевых стрельцов затем привезли в Киев, отпели во Владимирском соборе и с почестями похоронили на территории нынешнего Мариинского парка, — добавляет Александр Кучерук.

— Директория пыталась арестовать Скоропадского?

— Нет. Но после его свержения была организована следственная комиссия по расследованию его деятельности. По распоряжению комиссии арестовали нескольких министров Совета министров Украинской Державы. Затем их отпустили. Работа комиссии ничем не закончилась.

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