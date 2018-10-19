Триумфальный поход Болбочана: почему в 1918 году не удалось присоединить Крым к Украине

История современности

— Герой освобождения Крыма от большевиков Петр Болбочан еще в царские времена активно проявлял свою патриотическую позицию: будучи юнкером (курсантом) Чугуевского пехотного училища, организовал украинский культурологический кружок, — рассказывает кандидат исторических наук Сергей Громенко. — Впрочем, начальник училища вскоре разогнал кружок и объявил Петру выговор.

— Осенью 1917 года Болбочан стал командиром украинского Республиканского полка, сформированного на Юго-Западном фронте, — продолжает Сергей Громенко. — К сожалению, это подразделение существовало недолго: в начале декабря солдатский комитет, находившийся под контролем большевиков, постановил распустить полк Болбочана, а его казармы подорвать. Причина такого поворота дела очевидна — полк мог стать вооруженной опорой Центральной Рады. Украинские солдаты не выполнили решение большевиков. Закончилось кровопролитием — полк понес значительные потери.

В январе 1918 года уцелевшие бойцы во главе с Болбочаном добрались до Киева. Не имея приказа Центральной Рады, он по собственной инициативе занялся формированием Республиканского куреня. Это был классический добробат. К этому времени правительство Ленина развязало войну против Украинской Народной Республики. На Киев наступала армия «красных». В те драматические дни большевики подняли в украинской столице вооруженный мятеж на заводе «Арсенал» (так называемое Январское восстание). Это был удар в спину с целью ослабить тылы УНР. Болбочану и его добровольцам довелось участвовать в подавлении этого мятежа.

Вскоре Республиканский курень Болбочана был включен в состав одного из самых боеспособных подразделений армии УНР — отдельного Запорожского отряда. Он участвовал в начале февраля в обороне Киева от большевистских войск, которыми командовал известный своей садистской жестокостью Михаил Муравьев.

Отстоять столицу тогда не удалось. Эвакуацию руководства страны в Житомир прикрывал Запорожский отряд. Вскоре после этого Болбочан был назначен военным комендантом Волыни. В руках украинских властей остался только этот регион — вся остальная часть страны была оккупирована врагом. Однако благодаря сопротивлению, оказанному ему малочисленной украинской армией, Центральная Рада выиграла время, за которое удалось подписать в Бресте мир с государствами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Румынией и Турцией). Они стали союзниками УНР. Поддержка кайзеровских и австро-венгерских войск позволила подразделениям УНР начать успешное контрнаступление.



* Сергей Громенко: «Болбочан родился в семье священника, окончил семинарию, но все же выбрал карьеру военного». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Болбочан участвовал в этой операции?

— Да. Его курень 1 марта одним из первых вошел в Киев, оставленный вояками Муравьева без боя. Тут нужно сказать, что две недели оккупации столицы большевиками стали сущим кошмаром для обывателей — красноармейцы убили не менее шести тысяч мирных жителей!

Болбочан участвовал в освобождении Полтавы и Харькова. Отмечу символичное совпадение: освобождение Харькова в 1918 году и Харьковской облгосадминистрации в 2014-м произошло в один день — 8 апреля.

После этого началась главная миссия в военной карьере Болбочана: ему поручили выполнить тайный приказ Центральной Рады — очистить от большевиков Крым, чтобы присоединить полуостров к Украине.

— Почему тайный?

— Чтобы немецкое командование раньше времени не узнало о планах руководства УНР. Вообще-то, этот тайный приказ не сохранился — мы знаем о нем из воспоминаний участников тех событий. Тут нужно сказать, что к тому времени курень Болбочана стал называться 2-м Запорожским пешим полком, входил в Запорожскую дивизию, которой командовал генерал-хорунжий Александр Натиев. Собственно, Натиев и получил 10 апреля тайный приказ Центральной Рады, которым предписывалось сформировать две армейские группы. Одну направить освобождать Донбасс, другую — Крым, причем полуостров нужно было очистить от «красных» раньше, чем это бы сделали немцы. Командование Крымской группой Натиев поручил Болбочану. Усилил ее бронепоездами и броневиками.

— Болбочану удалось опередить немцев?

— Обе армии добрались до полуострова практически одновременно. Встретились они 18 апреля в Мелитополе. Напомню, через него проходит железная дорога в Крым. Первыми в тот день в город вошли украинские силы, а следом за ними прибыл поезд с кайзеровскими солдатами.

Мелитополь оказался занятым белогвардейцами генерала Михаила Дроздова. Накануне «белые» выбили из города большевиков, а затем еще и заманили их в ловушку, прибегнув к военной хитрости: связались по телеграфу с Крымом, представились «красными», попросили подмогу. Уловка удалась — с полуострова к Мелитополю были направлены один за другим три поезда с большевистскими отрядами. «Дроздовцы» устроили им засады и разгромили. Один из белогвардейцев оставил воспоминания о захваченных у большевиков трофеях: «В классных вагонах были видны признаки весело проведенного времени: шампанское, вина, торты, кофе в серебряных кофейниках, хрустальная посуда, офицерские мундиры и… женщины, которые попрятались, кто куда мог. Все, понятное дело, было награблено. Так жили те, кто громко кричал, что они борются за счастье народа!»



* В 1918 году немецкие войска оккупировали Крым

— Как «дроздовцы» встретили украинские войска?

— Крайне недружелюбно, но начинать против группы Болбочана боевые действия не решились. Тем более что в Мелитополь вошли немцы — союзники УНР. Формально считалось, что у «белых» и украинцев враг общий — большевики. А потому причин воевать между собой нет. На самом деле «дроздовцы» люто ненавидели борцов за независимость Украины. Вот что написал в своих воспоминаниях один из «белых»: «Что же касается украинцев, мы их просто не могли видеть. Даже один их внешний вид вызывал отвращение». В одном из ресторанов между казаками Болбочана и «дроздовцами» вспыхнула массовая драка. На следующий день белогвардейцы предпочли убраться из Мелитополя.

— Украинские и германские войска вместе освобождали Крым?

— Нет. Хотя Болбочан как младший по рангу был вынужден рассказать командующему немецких войск Роберту Кошу о своем намерении взять под контроль полуостров. Украинцы и немцы наступали в разных местах. Первыми — немцы: Баварская кавалерийская дивизия вместе с егерями начала штурм Перекопа (перешейка, связывающего Крым с материковой Украиной). На его оборону большевики бросили основную часть своих сил. Завязались тяжелые бои, успех сопутствовал немцам. Тут следует сказать, что накануне штурма кайзеровскими войсками Перекопа большевики захватили в плен немецкий патруль — лейтенанта, ефрейтора и рядового. После допроса их расстреляли. Поэтому немецкие солдаты в плен «красных» не брали — уничтожали за бессмысленное убийство боевых товарищей. Прорвав оборону Перекопа, немцы заняли Армянск, а затем — Джанкой.

Болбочан тем временем готовился к прорыву в Крым в другом месте — через соленое озеро Сиваш. Для этого он планировал использовать моторные катера. Крымская группа Болбочана преодолела Чонгарский полуостров, подошла к железнодорожному мосту через Сиваш. Оказалось, его охранял лишь малочисленный отряд, ведь все силы большевистское командование бросило против немцев. У Болбочана появился реальный шанс захватить мост. Было понятно: если это сделать, то не понадобится опасная, требующая много времени операция по форсированию Сиваша на катерах.

Однако утром 21 апреля украинские казаки увидели, что красноармейцы начали под прикрытием тумана минировать мост. Открыли огонь, чтобы помешать минерам. Завязалась перестрелка, которая продолжалась весь день. Болбочан решил внезапно захватить мост посуху. Поручил это задание командиру первой сотни Запорожского полка Петру Зилинскому-Содолю — грамотному и отважному офицеру. Тот отобрал 20 лучших казаков. Вооружились ручными пулеметами и гранатами. В ночь с 21 на 22 апреля эта группа проскочила на дрезине укрепления «красных», обустроенные на подступах к мосту. Вслед за ними на полном ходу двинулись два украинских бронепоезда.

На противоположном — крымском — берегу моста красные разместили пушки. Чтобы они не могли остановить украинские бронепоезда, группа Зилинского-Содоля забросала артиллеристов гранатами. На бронепоездах находились пехотинцы. Они бросились на штурм окопов противника. Атака оказалась успешной, мост был взят. Однако красноармейцы все же успели подорвать одну из мин. Временно проезд по мосту стал невозможным, и казаки на руках стали переносить по нему пулеметы, орудия, возы.

Вечером 22 апреля украинцы вошли в занятый немцами Джанкой. Встреча союзников доброжелательной не была. Немецкий командующий Кош прямо заявил, что не допустит дальнейшего продвижения украинцев вглубь полуострова.

Болбочан проигнорировал его слова, приказал своим войскам идти на Симферополь — чтобы первыми овладеть столицей Крыма. «Это был почти триумфальный поход», — вспоминал его участник сотник Борис Монкевич. Поезда с украинскими бойцами, не встречая сопротивления, двигались к цели. Находившиеся в них запорожцы пели, оркестр играл марши.

Взяв Симферополь, украинские войска продолжили наступление — на следующий день передовые конные отряды Болбочана заняли Бахчисарай, до Севастополя оставалось полдня пути. Однако немецкий командующий Кош приказал своим войскам окружить украинцев, потребовал сдать оружие и уйти из Крыма. Болбочан ответил отказом. Начались переговоры правительства УНР с союзниками. В результате Болбочан получил из Киева приказ покинуть Крым. Так был упущен шанс включить полуостров в состав УНР.



* Петр Болбочан

— Почему он не вошел в ее состав осенью 1917 года, когда Центральная Рада определила границы страны?

— Дело в том, что в 1917 году лидеры Центральной Рады склонялись к тому, что Российская империя должна преобразоваться в союз свободных народов. Предполагалось, что в Крыму возникнет национальная крымскотатарская автономия (о том, как проходила Крымскотатарская революция, а также о первом съезде крымскотатарского народа — Курултае, открытие которого состоялось в 1917 году в Ханском дворце Бахчисарая, «ФАКТЫ» рассказывали ранее. — Авт.). Однако после большевистского переворота ситуация кардинально изменилась, поэтому в Киеве решили, что полуостров нужно взять под контроль Украины. Немцы же рассматривали его в качестве своего военного трофея.

— Как сложилась дальнейшая судьба Болбочана?

— Он продолжал служить в украинской армии и при гетмане Скоропадском, и при Директории. В конце 1918 года большевистская Россия вновь развязала войну против УНР. После захвата Харькова командующего Запорожским корпусом полковника Болбочана обвинили в том, что он сдал город без боя. На самом деле перед ним стоял выбор: пожертвовать наиболее боеспособными подразделениями или оставить Харьков. Он выбрал второе. Важно отметить, что Болбочан публично выступал с критикой многих действий правительства и отдельных министров. Так что высшее руководство страны его не жаловало. 22 декабря 1918 года 30-летнего полковника отстранили от командования корпусом. Его арестовали по приказу сотника Емельяна Волоха, командовавшего на Левобережном фронте одним из полков.

К лету 1919 года армия УНР потеряла большую часть Украины, под ее контролем оставалась территория на Подолье. Правительство находилось тогда в городке Черный Остров. Туда вызвали Болбочана на встречу с лидером страны Симоном Петлюрой. Тот поставил задачу сформировать воинскую часть из числа пленных украинцев, которые находились в Италии. Однако официальный приказ об этом все не поступал.

Тем временем, пойдя навстречу просьбам военных, инспектор УНР Николай Гавришко издал приказ о назначении Болбочана на должность командира Запорожской группы войск. Закончилось это плохо — обоих обвинили в самовольном захвате власти. Началось следствие, суд вынес Болбочану смертный приговор. Петлюра имел полномочия не допустить казни, но не сделал этого. Освободителя Крыма и честного человека, смело критиковавшего высшее руководство УНР, расстреляли 28 июня 1919 года на железнодорожной станции возле села Балин. Это в Дунаевецком районе Хмельницкой области. В нескольких сотнях метров от станции героя похоронили.

— Что известно о его личной жизни?

— Сведений сохранилось очень мало. Родился Болбочан на территории нынешней Черновицкой области в семье священника. Скорее всего, отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Петр даже окончил в Кишиневе семинарию. Но все же выбрал карьеру военного…

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