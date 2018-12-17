27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

В Харькове от опасного вируса умерла пожилая женщина

16:07 17 декабря 2018   580
Прививка от гриппа
Инф. «ФАКТОВ»

На Харьковщине — второй за неделю смертельный случай от гриппа А (Н3N2). Сначала умерла 9-летняя девочка, которую родители лечили самостоятельно, а затем и 62-летняя женщина, которая также не была привита от гриппа.

Об этом «Укринформу» сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. «В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирован еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина», — отметила медик.

Сообщается, что харьковчанка хоть и жила недалеко от городской больницы, но к врачам не обращалась и лечилась самостоятельно.

Эксклюзивный материал о том, как бороться с опасным заболеванием, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа: как себя защитить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пик заболеваемости гриппом и ОРВИ медики ожидают после окончания зимних каникул у школьников и возвращения на учебу студентов. Ориентировочно скачок заболеваемости эпидемиологи прогнозируют в середине января.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины