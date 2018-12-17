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В Харькове от опасного вируса умерла пожилая женщина
На Харьковщине — второй за неделю смертельный случай от гриппа А (Н3N2). Сначала умерла 9-летняя девочка, которую родители лечили самостоятельно, а затем и 62-летняя женщина, которая также не была привита от гриппа.
Об этом «Укринформу» сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. «В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирован еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина», — отметила медик.
Сообщается, что харьковчанка хоть и жила недалеко от городской больницы, но к врачам не обращалась и лечилась самостоятельно.
Эксклюзивный материал о том, как бороться с опасным заболеванием, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа: как себя защитить».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пик заболеваемости гриппом и ОРВИ медики ожидают после окончания зимних каникул у школьников и возвращения на учебу студентов. Ориентировочно скачок заболеваемости эпидемиологи прогнозируют в середине января.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
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