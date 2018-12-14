Здоровье

Поберегись!

В этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа: как себя защитить

Грипп и его вирусные сородичи атакуют Украину. В Днепре закрыты на карантин 30 классов в 16 школах. Эпидпорог превышен в 11 районах Сумской области. Северодонецкие школьники сидят по домам до 17 декабря. Ранее частичный карантин ввели почти в 50 учебных заведениях Харьковской области: в некоторых районах превышен эпидемический порог. Еще раньше начали закрывать отдельные школы и классы на Волыни. В Киеве в трех школах объявлен карантин. К сожалению, зарегистрированы первые смерти: из-за риновирусной инфекции погиб месячный младенец в Одесской области (агрессивный вирус поразил легкие малыша), а Харьковской от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка.

Однако, по сообщению Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в целом по Украине уровень заболеваемости за последнюю неделю не дотягивает до эпидемического порога где-то на два процента.

— Новый вирус, с которым мы встретимся в этом сезоне — А/Сингапур (H3N2), — очень агрессивный, — рассказывает «ФАКТАМ» вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко. — Он может приводить к развитию пневмонии и вызывать летальный исход. В прошлом году этот штамм натворил бед в США, забрав 80 тысяч (!) жизней людей, пострадавших от гриппа и его осложнений.

— Почему американцев не защитила прививка?

— Этого штамма не было в составе вакцин. В прошлом году Украина боролась с гонконгским гриппом, а сингапурский встречался в единичных случаях. В этом сезоне он будет, как мы говорим, доминировать, поэтому вошел в состав обеих вакцин — французской и южнокорейской.

— Этот вирус уже пришел в Украину?

— Методом полимеразной цепной реакции мы обнаружили штамм H3N2 у четверых заболевших киевлян. Этот вирус очень опасен для маленьких детей, а особенно — для пожилых людей, у которых иммунитет с возрастом снижается, присоединяются хронические заболевания. Я рекомендую людям из группы риска обязательно прививаться от гриппа, как делают сотрудники нашего отдела на протяжении многих лет.

— Можно ли сделать прививку прямо сейчас, если вот-вот начнется эпидемия?

— Да, организм еще успеет выработать защиту: для этого необходимо минимум 10—14 дней. Но с каждым днем заболеваемость будет расти, а значит, возможность заболеть сразу после прививки увеличится.

— Что делать тем, кто по какой-то причине не может привиться: носить защитную маску, смазывать носовые ходы оксолиновой мазью?

— Это относительная защита. Доказано, что использование оксолиновой мази уменьшает вероятность заболевания где-то на 30 процентов. А защитную маску должен надевать прежде всего больной человек, чтобы не распространять инфекцию.



* Чтобы не распространять инфекцию, больной человек должен носить защитную маску. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Когда ожидать пика эпидемии?

— Заболеваемость будет нарастать к новому году, но пик, скорее всего, не наступит: начнутся каникулы у школьников, затем у студентов. Однако после окончания отдыха, когда дети и молодежь вернутся к учебе, (начиная с середины января), возникнет новый всплеск гриппа и ОРВИ, который и приведет к пику эпидемии.

«ФАКТЫ» поинтересовались у директора Киевского центра клинической иммунологии кандидата медицинских наук Олега Назара, можно ли человеку, который не привит от гриппа, во время эпидемии принимать средства для укрепления иммунитета?

— Лучше, чтобы все препараты, регулирующие работу иммунной системы, назначал врач, — объясняет Олег Владимирович. — Вмешательство в иммунитет на свое усмотрение может привести к непредсказуемым последствиям. У того, кто регулярно пытается стимулировать или укреплять иммунитет, может возникнуть сбой: иммунная система начнет «атаковать» ткани собственного организма, спровоцировав развитие аутоиммунных заболеваний.

— Как помочь организму быстрее справиться с гриппом?

— Если точно известно, что это грипп, который к тому же человек тяжело переносит, то лечащий врач может назначить противовирусный препарат. При более легком течении лечение симптоматическое: следует сбивать температуру, превышающую 38,5—39 градусов, принимать обезболивающее. Важно как можно больше пить, желательно теплые подкисленные напитки: некрепкий чай с лимоном, отвар шиповника, чай с малиной либо калиной. Годится и обыкновенная питьевая вода.

Если нет аппетита, не нужно заставлять себя есть. Организм сам подаст сигнал, когда будет готов принимать пищу. Тогда полезно подкрепиться продуктами, богатыми белками: нежирным мясом, рыбой, омлетом из яичных белков. Хорошо принимать витамины. Конечно, при заболевании гриппом или другим ОРВИ нельзя идти на работу. Болезнь важно «вылежать». У человека, который переносит опасную инфекцию на ногах, недуг может затянуться, дать осложнение. Кроме того, больной будет распространять вирус в транспорте, офисе.

Симптомы гриппа Высокая температура.

Озноб.

Сильная головная боль.

Ломота в мышцах и суставах.

Общая слабость.

Потеря аппетита, возможно появление тошноты.

На вторые-третьи сутки могут возникнуть кашель и насморк.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Федорченко рассказала «ФАКТАМ», каким должно быть питание, чтобы ускорить выздоровление и быстрее восстановиться после гриппа.

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