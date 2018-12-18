Ани Лорак похвасталась дружбой с женой главного пиарщика Путина (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая недавно выступила на закрытой новогодней вечеринке в Киеве, не устает делиться своими достижениями на территории России, где она в основном выступает. Опальная артистка похвасталась дружбой с женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, фигуристкой Татьяной Навкой. Ани Лорак опубликовала в Instagram фото с супругой рупора Кремля.

Оказывается, Ани Лорак принимает участие в новом ледовом шоу Навки. «Совсем скоро дети и их родители смогут окунуться в красивую сказку под названием „Аленький цветочек“. Это одна из моих любимых сказок. Спасибо за интересную работу всей команде», — написала под фото Ани Лорак.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак получила очередную российскую награду.

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