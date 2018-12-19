Не прислали студентов: в Донецке нашли крайних за сгнивший на полях урожай

Украина

На значительной части посевных площадей, в том числе и в теплицах агропредприятия «Теплицы Донбасса» сгнила солидная часть урожая овощей. Капуста, перец, баклажаны, огурцы и помидоры, которыми в мирное время предприятие полностью обеспечивало ряд городов Донецкой области, осталась несобранными. Из-за этого в ОРДО назначили прокурорскую проверку, сообщили СМИ оккупантов.

В дело вмешался сам новоявленный главарь донецких боевиков Денис Пушилин: «У людей, наверное, слезы на глазах. У нас непростая ситуация с блокадой, с экономикой. Почему продукция пропадает на поле? Неужели нельзя было пригласить студентов и курсантов, пустить на поля местных жителей?!» — с пафосом заявил на телекамеру Пушилин, вызвав директора тепличного хозяйства на ковер.

«Не хватает рабочих рук. Мы писали письма в „минобразования“ и „минобороны ДНР“, чтобы прислали людей, но они не отреагировали. А пустить на поля жителей, которые бесплатно заберут себе собранную продукцию, мы не можем, потому что нам все равно придется уплатить за нее налог. Это были некондиционные овощи, которые мы не успели собрать», — Ризван Якубов, директор «Теплиц Донбасса», пожаловался, что ему, как в советские времена, не прислали бесплатную рабочую силу.

По словам Якубова, сгнили всего 5−10 процентов урожая. Мол, это допустимые потери. Он отметил, что их предприятие «государственное» и передает свою продукцию исключительно в магазины своей сети по фиксированным закупочным ценам, что и позволяет «государству» контролировать розничные цены: следить за тем, чтобы наценка не превышала 15 процентов.

Однако такое объяснение Пушилина не устроило, он поручил «генеральной прокуратуре ДНР» расследовать причины потерь урожая. Но показательный разнос, который устроил Пушилин, телезрители расценивают не как заботу о народе, а как пролог того, что у «государственного» предприятия просто сменится директор. «Переотжим» — это слово наиболее часто встречается в комментариях в соцсетях.

«Пришли новые. Им кушать нужно, вот и отбирают у „папередников“ все, что те украли, и сами будут устанавливать новые цены — все выше и выше», -- комментируют в чате жители ОРДО. Именно этим обстоятельством они и объясняют, что только лишь после ликвидации бывшего главаря ОРДО Александра Захарченко и бегства в РФ его ближайшего соратника — главного «налоговика» ОРДО Александра Тимофеева (Ташкента) новая «власть» якобы взялась «наводить порядок», сажая своих предшественников.

Все СМИ оккупантов громко обличают неугодных руководителей предприятий, которые явно будут заменены на тех, кто «подконтролен» новой команде, а бывших работников «минсдоха ДНР» поочередно отправляют «на подвал».

На днях попал в СИЗО бывший «заместитель министра доходов и сборов» Михаил Халин. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Халин, работая в команде Ташкента, организовывал операции по отъему имущества у законных владельцев. Теперь его обвиняют в том, что он незаконно конфисковал имущество у предприятия ООО «Колос Д» на сумму 500 млн руб. как «бесхозное» и передал его в собственность фирме «Заря Агро» (местные блогеры пишут что «Заря Агро» была подконтрольна Ташкенту).

* Во времена «папередников» Захарченко и Ташкента директора предприятия «Теплицы Донбасса» Ризвана Якубова за потери урожая на ковер не вызывали

Халин организовал и продажу с аукциона вагонов Донецкой железной дороги, «национализированных» у «Укрзалізниці», которые должны были перейти в «госсобственность» так называемой республики. Вырученные за вагоны более 5 млрд рублей (2,09 млрд грн) в доход «госбюджета» ОРДО не поступили. Наверняка они осели в карманах «экспроприаторов», а часть их была передана самому «главе ДНР» — Александру Захарченко.

Халин руководил и «инвентаризацией» имущества комплексов автозаправочных станций ООО «Бестойл Восток». Как теперь заявляет «генпрокуратура» оккупантов, это имущество не подлежало изъятию (даже по «законам ДНР»), тем не менее его передали в распоряжение другому предприятию. Отдали сеть автозаправочных станций целиком: топливо, здания, кассовые аппараты и даже денежную выручку.

Теперь Халина и «ряд должностных лиц» за все вышесказанное будут судить. Но ведь и назначенный на должность нового главаря ОРДО Пушилин и глава «МВД ДНР» Алесей Дикий во времена работы Халина тоже, так сказать, «работали» и играли не последние роли во всем этом процессе.

«Вор у вора украл. Теперь у этого вора изымут и другому вору отдадут», -- рассуждают местные жители в соцсети, наблюдая, как жизнь в ОРДО становится с каждым днем все дороже.

Цены в ОРДО выросли буквально на все продукты: овощи, мясо, молоко. Особенно на яйца и муку. Стоимость десятка яиц доходит до 80 руб. (около 33 грн), а килограмма муки — до 40 руб. (около 17 грн). Люди объясняют это тем, что многие сами стали выпекать хлеб после того, как магазинный подорожал на 3−5 руб. Впрочем, это и прогнозировалось — из-за неурожая зерновых. В какой-то момент мука даже исчезла с прилавков, а затем появилась, но уже по другой цене — с 18−20 руб. за кило стоимость взлетела до 25−40 руб.

Существенно подорожали и овощи. «Картошка по 16 рублей была только на „выборах“, нужно было идти голосовать за „овощи“. Не сходили — покупайте теперь по 25−27 рублей», — шутят в социальной сети. Цена картошки поднялась в ОРДО с 16 до 27 рублей (с 6,5 до 11,5 грн), примерно такие же цены и на капусту. К слову, в специализированных магазинах тепличного хозяйства, которым занялся Пушилин, капусту продают как раз по более низкой цене.

«А то, что налоговая не дала собрать фермерам, не переоформившим свои транспорт и технику на номера „республики“ в Тельмановском районе, не хотят подсчитать? А то, что вывезли отжатый урожай с элеваторов в РФ, никому из владельцев зерна не уплатив, кто-то думает компенсировать простым крестьянам?» — пишут пользователи.

Фото из местных СМИ



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter