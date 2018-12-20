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Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
Один из российских телеканалов показал видео о том, как отважный пес спас тонущего кота. Вскоре после этого видео собрало более двух тысяч с половиной просмотров.
На видео можно заметить, как собака бросилась на помощь коту, который едва не утонул после того, как упал в небольшой фонтан.
Отважный кот держится за контейнеры изо всех сил. Тут ему на помощь внезапно приходит собака. Кот от нее сначала отбивается, но пес сажает его на спину и довозит до бортика.
Пользователи по достоинству оценили поступок животного и однозначно осудили человека, который наблюдал за трагедией и снимал ее на свой телефон.
«Нормальный пес, не то что люди… и тот … который снимал», «Людям надо брать пример с животных», «Нет слов, пес красавчик, не то что та вафля что телефон держит», «Это просто чудо, людям надо равняться на животных. А не браться за мобилу сперва снять на сотку когда жизнь идет на секунды, а потом, может, и помогут если не поздно», — пишут они.
Некоторые пользователи были еще более радикальными.
«А того кто снимал, надо было утопить…», «Что за дебилы блин? Если кот в опасности, почему этот дебил снимает, а не спасает?» — отмечают такие зрители.
«Ну вот, как можно не любить животных?!», — резюмирует ход дискуссии еще один пользователь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США было снято забавное видео о том, как суровый кот побил енота при попытке пробраться в дом.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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