27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео

1:58 20 декабря 2018   97
Кот и пес
Инф. «ФАКТОВ»

Один из российских телеканалов показал видео о том, как отважный пес спас тонущего кота. Вскоре после этого видео собрало более двух тысяч с половиной просмотров.

На видео можно заметить, как собака бросилась на помощь коту, который едва не утонул после того, как упал в небольшой фонтан.

Отважный кот держится за контейнеры изо всех сил. Тут ему на помощь внезапно приходит собака. Кот от нее сначала отбивается, но пес сажает его на спину и довозит до бортика.

Пользователи по достоинству оценили поступок животного и однозначно осудили человека, который наблюдал за трагедией и снимал ее на свой телефон.

«Нормальный пес, не то что люди… и тот … который снимал﻿», «Людям надо брать пример с животных», «Нет слов, пес красавчик, не то что та вафля что телефон держит﻿», «Это просто чудо, людям надо равняться на животных. А не браться за мобилу сперва снять на сотку когда жизнь идет на секунды, а потом, может, и помогут если не поздно», — пишут они.﻿

Некоторые пользователи были еще более радикальными.

«А того кто снимал, надо было утопить…», «Что за дебилы блин? Если кот в опасности, почему этот дебил снимает, а не спасает?» — отмечают такие зрители.

«Ну вот, как можно не любить животных?!﻿», — резюмирует ход дискуссии еще один пользователь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США было снято забавное видео о том, как суровый кот побил енота при попытке пробраться в дом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины