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В сети показали красивые фото заснеженных Карпат
Синоптики сообщают, что высота снежного покрова в Карпатах местами достигает уже 80 сантиметров. Так, по состоянию на утро пятницы, 21 декабря, такая обстановка была зафиксирована в районе снеголавинной станции Пожежевская. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину ждет потепление с дождями и мокрым снегом.
На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 13−47 см, а на Драгобрате — 77 сантиметров.
Также на страничке отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook показали яркие фото заснеженных вершин Черногорского хребта, которые сделал Василий Фитсак.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после оттепели в Украине вновь ожидается похолодание — снег и морозы -3 до -7 градусов.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
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