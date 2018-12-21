В сети показали красивые фото заснеженных Карпат

Общество

Синоптики сообщают, что высота снежного покрова в Карпатах местами достигает уже 80 сантиметров. Так, по состоянию на утро пятницы, 21 декабря, такая обстановка была зафиксирована в районе снеголавинной станции Пожежевская. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину ждет потепление с дождями и мокрым снегом.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 13−47 см, а на Драгобрате — 77 сантиметров.



Также на страничке отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook показали яркие фото заснеженных вершин Черногорского хребта, которые сделал Василий Фитсак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после оттепели в Украине вновь ожидается похолодание — снег и морозы -3 до -7 градусов.

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