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С Рождеством Христовым: яркие поздравления, открытки и стихи к празднику
25 декабря Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют 25 декабря по современному григорианскому календарю. В Украине официальным праздничным и выходным днем 25 декабря стало в 2017 году.
Поздравляем читателей с Рождеством Христовым и предлагаем вашему вниманию красивые открытки и пожелания в честь этого праздника.
***
Радіймо, бо настала велика новина. Пречиста Діва народила Сина, Христа — джерело світа й сили, надії на краще майбутнє.
***
В день счастливый зимний Рождество приходит.
В дом и в душу радость и любовь приводит.
Поздравляем с Рождеством, пусть все удается,
Любовь, счастье и успех к вам с неба льется.
***
Великий праздник Рождество
Приносит людям всем добро.
Чудесами мир наполняет,
Теплом сердца согревает.
***
Вітаю з Різдвом Христовим та хочу побажати щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у твоєму домі буде добробут, нехай у твоєму серці панує любов!
***
Різдвяна казка наступає,
З Різдвом Христовим вас вітаю.
Бажаю щирих привітань,
І здійснення ваших бажань.
Эксклюзивный материал о том, как у католиков проходит адвент, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Католики начинают подготовку к Рождеству: что надо делать перед праздником».
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