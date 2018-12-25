Украина

С Рождеством Христовым: яркие поздравления, открытки и стихи к празднику

25 декабря Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют 25 декабря по современному григорианскому календарю. В Украине официальным праздничным и выходным днем 25 декабря стало в 2017 году.

Поздравляем читателей с Рождеством Христовым и предлагаем вашему вниманию красивые открытки и пожелания в честь этого праздника.

***

Радіймо, бо настала велика новина. Пречиста Діва народила Сина, Христа — джерело світа й сили, надії на краще майбутнє.

***

В день счастливый зимний Рождество приходит.

В дом и в душу радость и любовь приводит.

Поздравляем с Рождеством, пусть все удается,

Любовь, счастье и успех к вам с неба льется.

***

Великий праздник Рождество

Приносит людям всем добро.

Чудесами мир наполняет,

Теплом сердца согревает.

***





Вітаю з Різдвом Христовим та хочу побажати щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у твоєму домі буде добробут, нехай у твоєму серці панує любов!

***

Різдвяна казка наступає,

З Різдвом Христовим вас вітаю.

Бажаю щирих привітань,

І здійснення ваших бажань.

Эксклюзивный материал о том, как у католиков проходит адвент, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Католики начинают подготовку к Рождеству: что надо делать перед праздником».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter