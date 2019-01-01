Украина

Наступил год Желтой Свиньи: яркие поздравления с Новым годом

Поздравляем с Новым годом. Пусть Желтая Свинка принесет мир, счастье, достаток и взаимопонимание в ваши семьи.

Поздравьте родных, близких и друзей красивыми открытками и стихами.

***

Хай рік новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім,

А в ньому щастя, поміж тим,

Тепла, та ніжності в родині,

Та у рідненькій Україні!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату —

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов'ю

І подарує вам здоров'я!

***

Новый год такой желанный:

Столько новых перспектив.

Пусть он будет легким, ярким,

Принесет добро и мир!

***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

Пусть наполнит судьбы счастьем,

И здоровьем, и мечтами.

Пусть любовь вас окружает,

Пусть родные будут с вами!



В Киеве к праздникам организовали уникальную выставку новогоднего фарфора.

А на столичной Софийской площади 1, 2, 5, 7 и 12 января 2019 года состоятся праздничные концерты.

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