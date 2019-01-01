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Наступил год Желтой Свиньи: яркие поздравления с Новым годом

0:30 1 января 2019   53
Новогодняя елка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Поздравляем с Новым годом. Пусть Желтая Свинка принесет мир, счастье, достаток и взаимопонимание в ваши семьи.

Поздравьте родных, близких и друзей красивыми открытками и стихами.

***

Хай рік новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім,
А в ньому щастя, поміж тим,
Тепла, та ніжності в родині,
Та у рідненькій Україні!

***

Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить вас щасливо вранці,
І принесе у вашу хату —
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє миром і любов'ю
І подарує вам здоров'я!

***

Новый год такой желанный:
Столько новых перспектив.
Пусть он будет легким, ярким,
Принесет добро и мир!

***

Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі і добра!

***

Пусть наполнит судьбы счастьем,
И здоровьем, и мечтами.
Пусть любовь вас окружает,
Пусть родные будут с вами!


В Киеве к праздникам организовали уникальную выставку новогоднего фарфора.

А на столичной Софийской площади 1, 2, 5, 7 и 12 января 2019 года состоятся праздничные концерты.

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