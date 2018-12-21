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Дело нардепа Березкина: суд оставил под арестом имущество его сына
Жалобу об отмене ареста наложенного на имущество сына народного депутата Станислава Березкина Максима, которого подозревают в причастности к схемам вывода из «Ощадбанка» 20 миллионов долларов, не удовлетворили. Такое решение принял Киевский апелляционный суд. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.
«Действительно, вчера рассмотрели эту жалобу об отмене соответствующего постановления суда первой инстанции и отказали (в ее удовлетворении — ред.), Но там касалось имущества, которое было временно изъято во время обыска», — сказал Мусияка.
Как сообщалось, 23 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов «Ощадбанка» десяти лицам — чиновникам этого госбанка и предприятий группы «Креатив». Среди них был и сын народного депутата Березкина Максим, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» приобрелз, а счет банка корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон».
Организатором схемы по выводу из банка миллионов долларов следствие считает народного депутата Станислава Березкина.
Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 млн до 150 млн гривен.
25 октября Соломенский районный суд избрал меру пресечения подозреваемым, в частности, Максиму Березкину — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен.
26 октября в компании EQUITY сообщили, что за Максима Березкина и еще пять человек уже внесли залоги, и вечером 26 октября сын депутата вышел из-под стражи.
В конце октября на имущество Максима Березкина был наложен арест.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максим Березкин инициирует создание быстрой юридической помощи бизнесменам. Собственный негативный опыт побудил его задуматься о целесообразности создания в Украине юридической организации, которая будет оказывать бесплатную профессиональную помощь малому и среднему бизнесу в сфере соблюдения правоохранительными органами их законных прав и интересов.
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