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Украина

Материалы по захваченным украинским морякам в ЕСПЧ до сих пор не поступили

19:27 21 декабря 2018   14
украинский моряк
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские власти до сих пор не направили в Европейский суд по правам человека официальное заявление и материалы в отношении моряков, захваченных российскими военными у Керченского пролива 25 ноября текущего года. Об этом сообщили в ЕСПЧ.

«Сегодня от правительства Украины не получено ни одной заявки в надлежащей форме», — цитирует УНН сообщение суда.

При этом в ЕСПЧ отметили, что «украинскому правительству было предложено подать заявление до 7 января 2019 года».

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые осуществляли морской переход из Одессы в Мариуполь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что представители Международного комитета Красного Креста направили запрос в Россию о получении доступа к украинским морякам. Как сообщили в ВСУ, в настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков.

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