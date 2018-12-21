Помогут защититься от агрессии Путина: Полторак объяснил приезд в Украину британских военнослужащих

Украина

Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам переговоров с госсекретарем по вопросам обороны Великой Британии Гевином Уильямсоном сообщил, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Полторак сообщил, что в пятницу обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались в Лондоне, учитывая агрессию Российской Федерации против ВМС ВСУ в Керченском проливе.

«Решения, которые мы приняли, связанные с началом работы по подготовке морских пехотинцев. Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины, непосредственно Военно-Морским Силам», — сообщил Полторак.

Он также отметил, что стороны рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы «Orbital», выхода на новый уровень подготовки и заканчивая развертыванием, а также расширением военно-технического сотрудничества.

Напомним, госсекретарь Британии Гэвин Уильямсон заявил, что его страна сделает все возможное для поддержки Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в порт Одессы в среду, 19 декабря, прибыл разведывательный корабль ЕСНО. А уже в пятницу, 21 декабря, Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, и министр обороны Украины Степан Полторак посетили флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный». Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании осмотрели корабль, пообщались с экипажем. Гэвин Уильямсон отметил, что «факт захвата украинских кораблей произошел уже в международных водах». «Мы хотим продемонстрировать, что Великобритания и, в частности, корабли ВМС Великобритании имеют право двигаться международными водами», — сказал Уильямсон. Гэвин Уильямсон и Степан Полторак побывали также на борту корабля Королевских ВМС Великобритании «Еcho», где имели беседу с личным составом.

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