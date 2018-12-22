Украина

Не шантажировали, а уговорили: Филарет рассказал о деталях выбора кандидата на пост митрополита УПЦ

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет опроверг заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

По его словам, митрополита не шантажировали, а «уговаривали» снять свою кандидатуру.

«Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора «, — сказал Филарет.

Издание напоминает, что митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит заявил, что сделал это, потому что его шантажировали.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», московский патриарх Кирилл поддержал создание автокефальной Украинской церкви. Кроме того, сообщалось о том, что три прихода Винницкой епархии УПЦ МП перешли в новую церковь Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter