Украина

Похоже, Путин снова проиграл: США выделят украинским ВМС еще 10 млн долларов

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты выделят военно-морским силам Украины $ 10 млн в качестве дополнительного финансирования. Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет РИА Новости.

«Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные 10 миллионов долларов военного финансирования для дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины», — сказано в сообщении.

По словам Палладино, Литва и Великобритания также намерены увеличить помощь Киеву в сфере безопасности.

Кроме того, в Госдепе призвали Россию вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда и освободить украинских моряков.

Напомним, что на этой неделе американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа провести операцию в Черном море.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные захватили в плен 24 украинских моряка в нейтральных водах. Мировое сообщество осудило очередной акт агрессии со стороны России, а президент США Дональд Трамп даже отказался от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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