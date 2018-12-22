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Общество

Российские пранкеры пытались спровоцировать митрополита Епифания

15:02 22 декабря 2018   227
митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Главу Православной церкви Украины митрополита Епифания пытались спровоцировать спецслужбы России. Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

Прикрывшись именем депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера, 21 декабря российские пранкеры пытались в телефонном разговоре спровоцировать митрополита, задавая ему провокационные вопросы на политические темы — «о поддержке ПЦУ кандидатов на выборах», «о возможном захвате Лавры», об отношении к «правам гомосексуалистов».

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, митрополит Епифаний высказывал те же мысли, как и на всех публичных выступлениях. Он еще раз акцентировал внимание на том, что Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого «захвата Лавры» не может быть, а разговоры о «захвате» имеют целью сеять напряжение в обществе.

Во время разговора у Митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.

В пресс-службе отметили, что не получив выгодных для себя ответов, провокаторы могут сделать монтаж телефонного разговора. Поэтому, если в СМИ появятся фрагменты беседы, не стоит доверять им.

Ранее «Факты» писали о том, как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний.

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