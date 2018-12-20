Работа только началась: как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний

Украина

Бог в помощь!

15 декабря в Софии Киевской на Объединительном соборе утвердили устав автокефальной Православной церкви Украины и избрали ее предстоятеля — 39-летнего митрополита Епифания. На следующий день после этого эпохального без преувеличения события, которого с нетерпением и волнением ждали не только православные жители страны, но и мусульмане, грекокатолики, иудеи, представители других конфессий, президент Украины Петр Порошенко дал пресс-конференцию. Поздравляя украинцев, он рассказал о своем разговоре с Вселенским патриархом Варфоломеем: «Его святейшество считает, что наш собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открыл его новую эру».

Цель собора — объединить Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинскую автокефальную церковь (УАПЦ) и часть Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и избрать предстоятеля, которому позже Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии, — успешно достигнута. Собор стал кульминацией напряженной и скрупулезной работы по восстановлению исторической справедливости. В ней участвовали иерархи украинской церкви, президент и его администрация, дипломаты и ученые.

«Константинополь никогда не признавал разрешения передавать территории Украины кому бы то ни было»

Хронология событий такова. По сути, с 1990-х годов в Украине на самых разных уровнях начали вести переговоры о создании независимой от Московского патриархата православной церкви. Решить эту проблему пытались не раз, но по-настоящему дело сдвинулось с мертвой точки весной этого года после визита президента Петра Порошенко на Фанар, где он получил заверение Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Константинополь начнет все необходимые процедуры при условии, что до этого к нему официально обратятся иерархи, президент и Верховная Рада (такова византийская традиция). После того как все было сделано, на Фанаре запустили механизм реализации этой идеи, невзирая на давление, угрозы и шантаж со стороны Москвы, считающей украинскую церковь своей канонической территорией.

Чтобы доказать, что это отнюдь не так и что такие вопросы находятся исключительно в «парафии» Константинопольской Матери-Церкви, на Фанаре обнародовали документы XVII века, расставившие все точки над «i». Да, в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской церкви издали противоречивый томос о передаче Киевской митрополии в каноническое ведение Московского патриарха. Потому с тех пор в Москве считают, что Украина навсегда стала канонической территорией РПЦ. Однако в Константинополе заявили, что тогда в силу определенных исторических обстоятельств речь шла только о передаче РПЦ некоторых полномочий по управлению церковной жизнью на украинской территории. И все. «Константинополь никогда не признавал разрешения передавать территории Украины кому бы то ни было», — объяснил патриарх Варфоломей. Более того, в Константинополе утверждают, что условия передачи Киевской митрополии были грубо нарушены Москвой и она аннексировала территорию Украины, поэтому претензии РПЦ на главенствующую роль в решении украинского вопроса безосновательны.

Жирную точку в противостоянии поставил в октябре Синод в Константинополе, принявший решение отозвать обязательства, данные в 1686 году, и подтвердивший, что считает Украину своей канонической территорией. Кроме того, Синод признал иерархов УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария в их каноническом статусе (этим летом они подали апелляцию в Константинополь), отметив, что РПЦ в свое время предала их анафеме «по недостаточному количеству причин и по некоторым политическим соображениям», и восстановил евхаристическое общение с прихожанами этих церквей. То есть вопрос о неканоничности УПЦ КП и УАПЦ, которым так козыряла Москва, закрыт навсегда.

В Российской церкви этому решению предрекли катастрофические последствия. До этого истерику Москвы вызвало прибытие в августе в Киев экзархов Константинополя — архиепископа Даниила Памфилийского (США) и епископа Иллариона Эдмонтонского (Канада), которые начали конкретную подготовительную работу для получения томоса об автокефалии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал этот визит «вторжением на чужую каноническую территорию». А вскоре синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

«Православная церковь — это церковь без Путина и Кирилла, но с Богом и Украиной!»

Объединительный собор 15 декабря проходил при закрытых дверях. СМИ сообщили примерно о двухстах участниках собрания: архиереях УПЦ КП и УАПЦ в полном составе, двух митрополитов УПЦ МП — Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и Винницкого Симеона (Шостацкого) — и множества священников УПЦ МП без епископов. Примечательно, что до этого большинство епископов УПЦ МП во главе с их главой Онуфрием демонстративно отправили назад приглашение Варфоломея на собор (именно ему, а никому другому, дано право приглашать на такое мероприятие).

Присутствовавший в Святой Софии Петр Порошенко напомнил участникам собора слова апостола Петра: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Поэтому ради Господа и Украины примите самые умные взвешенные решения. Верю, что вы — правильные люди, в правильное время, в правильном месте… Теперь от вас и только от вас зависят будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России".

Подробностей избрания предстоятеля новой церкви немного. В первом туре голосовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана. Во втором — лишь епископы. Главными кандидатами были митрополит УПЦ КП Епифаний, митрополит УПЦ МП Симеон, митрополит УПЦ КП Луцкий и Волынский Михаил. В первом туре голоса разделились почти поровну. Во втором Михаил снял свою кандидатуру. Борьба Симеона и Епифания завершилась победой митрополита УПЦ КП с отрывом почти в 20 голосов.

Устав новосозданной церкви пока не опубликован. Спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что она получила название Православная церковь Украины, а Епифаний — титул митрополита Киевского и всей Украины. Именно ему в Сочельник, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос.

По окончании Объединительного собора Петр Порошенко на Софийской площади, где завершения мероприятия ожидали тысячи украинцев, назвал создание Православной церкви праздником «всех, для кого ценностью является свобода Украины и ее независимость». «Православная церковь — это церковь без Путина и Кирилла. Это церковь без молитвы за российские власти и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!» — сказал президент.

На следующий день, 16 декабря, Епифаний в новом статусе провел литургию в Михайловском Златоверхом соборе, который отныне считается кафедральным храмом Православной церкви Украины.

Глава УПЦ МП Онуфрий утратил титул митрополита Киевского и всея Украины.

«Человек, когда делает добрые дела, не кричит о них»

Митрополиту Епифанию (в миру Сергей Петрович Думенко) 39 лет. Он родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области в семье рабочих. Детство прошло в селе Старая Жадова Черновицкой области.

По словам одноклассников, Сергей рос спокойным обычным мальчишкой, в школе был отличником. Больше всего на свете любил читать и даже выписывал по почте богословские книги. Очень помогал матери по хозяйству: пас корову, ухаживал за свиньями, работал на огороде и т. д.

В 1996—1999 годах учился в Киевской духовной семинарии, в 1999—2003 годах — в Киевской духовной академии, в 2006—2007 годах — на философском факультете Афинского национального университета. После завершения учебы (он еще успел стать кандидатом богословия) преподавал в Киевской православной богословской академии, заведовал кафедрой филологии. Очень много публиковался (он член Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов).

В монашество его постригли с именем Епифаний (в честь святителя Епифания Кипрского) 21 декабря 2007 года. Весной следующего года возвели в сан архимандрита и назначили наместником киевского Выдубицкого мужского монастыря, а также управляющим делами Киевской патриархии.

В октябре 2008 года стал доцентом Киевской православной богословской академии, а через год синод УПЦ КП избрал его епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии. В июле 2010 года Епифания назначили епископом Переяслав-Хмельницким и Бориспольским, управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией и ректором Киевской православной богословской академии.

23 января 2012 года возведен в сан архиепископа. Осенью того же года стал доктором богословских наук и возглавил Синодальное управление по делам духовного образования.

В июне 2013 года архиепископ Епифаний стал митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковским и был назначен патриаршим наместником (преемником патриарха Филарета в случае его кончины) и постоянным членом Синода УПЦ КП.

На днях епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) рассказал, что митрополит Епифаний с самого начала войны помогает украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху: «В течение всего этого времени — четырех лет порабощения Крыма, тюремного заключения наших ребят — владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову, это такая помощь, которую он оказал. Мы об этом не говорили, но сегодня могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, не кричит о них».

Митрополит Епифаний уже четко высказал свою гражданскую позицию: «У нас есть оккупированный Крым, мы должны его вернуть. У нас есть частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир».

«Томос — первое сущностное, хотя и не военное действие по деоккупации Украины»

Москва задействовала все методы противодействия созданию новой украинской церкви. По этому поводу летом текущего года Путин даже созвал Совет безопасности РФ. Несколько раз заседал Синод РПЦ, грозивший украинцам и Фанару всякими карами. Стратегия была выбрана в стиле Кремля — большинство священников УПЦ МП стали пугать прихожан, что их силой погонят в новую церковь, а храмы отнимут. И хотя о подобном никто в украинском духовенстве ни разу (!) не заявлял, более того, всячески подчеркивалось, что переход будет исключительно добровольным и постепенным (есть надежда, что процесс значительно активизируется после 6 января), эта тема стала основной на проповедях в церквях и на многочисленных ток-шоу росТВ (к слову, кремлевские пропагандисты язвительно называли собор съездом).

После создания поместной церкви УПЦ МП 17 декабря спешно созвала Синод. Митрополиты во главе с Онуфрием отказались признать Православную украинскую церковь и продолжают говорить, что она объединила «неканонические структуры». Синод также уволил священников, участвовавших в Объединительном соборе.

Украинский журналист Айдер Муждабаев прокомментировал этот демарш так: «Реакция официальной РФ, так называемого „русского мира“, подтверждает, что решение правильное: лучше всех нас оценивают враги. А у них там без лишней шелухи, четко: враг недоволен, и это еще мягко сказано. Враг в бешенстве. Хорошо. Томос — первое сущностное, хотя и не военное действие по деоккупации Украины».

Самое интересное, что даже поклонники Путина признали поражение Москвы. Так, адепт «русского мира» журналист Анатолий Несмиян назвал собор «крайне показательным примером очередного провала путинской политики».

Как будут дальше развиваться события, покажет время. Работа по созданию единой поместной церкви только началась. «Мы будем работать спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло», — пообещал митрополит Епифаний. Ясно одно: эта работа будет многотрудной и непростой. Создание единой церкви, как неоднократно подчеркивал глава государства, это не только то, о чем веками мечтали великие украинцы, но и один из вопросов национальной безопасности.

«Мы обретаем наконец духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем узы, привязывающие нас к империи», — констатировал Петр Порошенко.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», митрополит Епифаний рассказал, какая судьба ждет храмы Московского патриархата в Украине. Тем временем митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко) с крупной парафией перешел в Украинскую православную церковь.



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