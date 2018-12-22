На выплату январских пенсий в декабре нет денег, — Рева

Общество

Если раньше пенсионерам перед Новым годом выплачивали пенсии за январь следующего года, то в текущем году этого не произойдет. В Пенсионном фонде нет дополнительных средств. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции.

Напомним, министр соцполитики предлагал отменить верхний лимит пенсии для лиц, кто получает выплаты согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

«У нас Пенсионный фонд в прошлом году до повышения пенсий был профицитным, он имел остаток средств на конец года, поэтому принималось решение, что часть пенсий январских выплатится в декабре. В этом году нет профицита Пенсионного фонда, поэтому выплачивать январскую пенсию в декабре не будем», — цитирует министра УНН .

При этом Рева пообещал, что январские выплаты пенсионеры получат, в срок, в январе 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о разъяснении министра соцполитики Ревы о том, какой подход применяет правительство при назначении субсидий в городе и селе . Различия в начислении помощи касаются безработных. По словам Ревы, если в случае отсутствия работы в селе, человеку может быть назначена субсидия, то безработному горожанину могут в ней отказать из-за того, что в крупных городах проблемы безработицы нет.

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