- 16:30 В Дании по решению суда уничтожили субмарину, на которой зверски убили шведскую журналистку
- 16:26 В Днепре обнаружили "реабилитационный центр", в котором держали рабов
- 16:11 СМИ подсчитали, сколько раз Путин сказал неправду во время пресс-конференции
- 16:00 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция женской и мужской гонок преследования на этапе Кубка мира
- 15:49 Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП изменить название
- 15:47 Пограничники предупредили об огромных очередях на украинско-польской границе
- 15:31 Шутка винницкой учительницы обернулась религиозным скандалом
- 15:22 На выплату январских пенсий в декабре нет денег, — Рева
- 15:16 Рада готовится ввести обязательный украиноязычный интерфейс для интернет-СМИ
- 15:13 Не так давно украинские артисты могли только мечтать о полных стадионах, — Николай Баграев
СМИ подсчитали, сколько раз Путин сказал неправду во время пресс-конференции
На последней пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась в Москве 20 декабря, и на которой он много говорил об Украине и ядерной войне, глава Кремля допустил как минимум 23 фактических ошибки. Об этом пишет российское издание «Открытые медиа».
По информации СМИ, президент России почти в десять раз преувеличил инвестиции Великобритании в Россию (22 млрд вместо 2,6 млрд долларов), неточно указывал информацию о военных силах, в том числе, приводя примеры из прошлого.
Хотя большая часть воросов Путину была посвящена Украине, российский президент отвечал на них своеобразно. Он опустил несколько деталей в ответах на вопросы об автокефалии Православной церкви Украины. Неточности были замечены в ответах по Керченскому мосту.
В двух случаях даже авторы стенограммы на официальном сайте Кремля поправили слова главы государства. Первое утверждение, что Россия владеет 67 трлн кубических метров природного газа «только на Ямале», было поправлено в тексте на 6,7 трлн. Называя такую цифру, Путин почти вдвое увеличил общие запасы России, которые оцениваются в 35 триллионов кубических метров.
Говоря о санкциях Европы в отношении России, Путин заявил, что Европа потеряла из-за них колоссальные 500 млрд евро. На сайте Кремля это число сократили до 50 млрд евро.
«Эксперты же считают, что европейская экономика не потеряла, а упустила выгоду в виде 30 млрд долларов и не столько из-за своих санкций, сколько из-за российских антисанкций и ослабления российской экономики», — пишет издание.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четверг, 20 декабря, на большую пресс-конференцию в Москве Путин, как обычно, опоздал. А украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, пришел на пресс-конференцию главы Кремля с национальной символикой — значком с украинским и крымскотатарским флагами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 741 мм