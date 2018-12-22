Мир

СМИ подсчитали, сколько раз Путин сказал неправду во время пресс-конференции

На последней пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась в Москве 20 декабря, и на которой он много говорил об Украине и ядерной войне, глава Кремля допустил как минимум 23 фактических ошибки. Об этом пишет российское издание «Открытые медиа».

По информации СМИ, президент России почти в десять раз преувеличил инвестиции Великобритании в Россию (22 млрд вместо 2,6 млрд долларов), неточно указывал информацию о военных силах, в том числе, приводя примеры из прошлого.

Хотя большая часть воросов Путину была посвящена Украине, российский президент отвечал на них своеобразно. Он опустил несколько деталей в ответах на вопросы об автокефалии Православной церкви Украины. Неточности были замечены в ответах по Керченскому мосту.

В двух случаях даже авторы стенограммы на официальном сайте Кремля поправили слова главы государства. Первое утверждение, что Россия владеет 67 трлн кубических метров природного газа «только на Ямале», было поправлено в тексте на 6,7 трлн. Называя такую цифру, Путин почти вдвое увеличил общие запасы России, которые оцениваются в 35 триллионов кубических метров.

Говоря о санкциях Европы в отношении России, Путин заявил, что Европа потеряла из-за них колоссальные 500 млрд евро. На сайте Кремля это число сократили до 50 млрд евро.

«Эксперты же считают, что европейская экономика не потеряла, а упустила выгоду в виде 30 млрд долларов и не столько из-за своих санкций, сколько из-за российских антисанкций и ослабления российской экономики», — пишет издание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четверг, 20 декабря, на большую пресс-конференцию в Москве Путин, как обычно, опоздал . А украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, пришел на пресс-конференцию главы Кремля с национальной символикой — значком с украинским и крымскотатарским флагами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter