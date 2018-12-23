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Мокрый снег и дождь: синоптик рассказала о погоде в начале новой недели
24 декабря в Украине ожидается нестабильная погода: на большей части страны выпадет снег. В южных областях будет преимущественно дождь. Об этом написала синоптик Наталия Диденко в Facebook.
«В восточных областях понедельник ограничится лишь облаками — без существенных осадков. Будет преобладать южный ветер, на западе Украины — северо-западный, порывистый, местами со штормовыми порывами», — сообщила она.
По информации Диденко, температура воздуха в ночь на 24 декабря на западе и востоке Украины будет около нуля, на остальной территории будут морозы до -6 градусов. Днем 24 декабря температура будет около нуля градусов. На севере, на Волыни, в Ровенской, Харьковской и Луганской областях до -3.
В Киеве 24 декабря выпадет снег. Ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью в столице будет до -3 градусов, завтра днем предполагается до -1. 25−26 декабря в Киеве морозы окрепнут до -2−8 градусов.
Также Диденко дала небольшой прогноз на новогоднюю ночь. По ее словам, 31 декабря — 1 января в Украину придет циклон атлантического происхождения, который принесет осадки.
«В новогоднюю ночь — снег и мокрый снег на западе и севере, днем 1 января осадки охватят центр, восток и юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождя — в зависимости от температуры воздуха», — написала она.
По ее мнению, ночью 1 января в Украине ожидается до -6 градусов мороза, а в Сумской и Харьковской областях до -8 градусов, на западе Украины около нуля. В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до 2 градусов.
Более подробно о том, какой будет погода в конце декабря 2018 года и в начале января 2019 года вы можете прочитать в материале «ФАКТОВ»: Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января.
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