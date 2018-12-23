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Мир

Приучают к безысходности с детства: сеть насмешил ледовый лабиринт для детей в России (видео)

16:50 23 декабря 2018   431
Лабиринт
Инф. «ФАКТОВ»

В России построили ледовой лабиринт для детей, в котором нет входа и выхода. Случай произошел в Сахалинской области.

«На Сахалине построили лабиринт для детей у которого нет входа и выхода. Как тебе такое, Минотавр?» — написал один из пользователей Twitter, опубликовавший видео лабиринта.

«Реально российская действительность — в лабиринт без входа и выхода входят и заходят, еще и удовольствие от этого получают», — написал в комментариях к посту другой пользователь.

«На самом деле это подготовка ко взрослой жизни», — пишет еще один пользователь сети.

Как писали «ФАКТЫ», ранее волну смеха в сети вызвало видео, на котором известная российская певица Чичерина заявила, что россияне своей агрессией против других государств «защищают Господа». Она назвала Россию «святой Русью».

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