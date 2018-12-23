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Снег, метели и гололедица: украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды
25 декабря на Рождество Христово (по западному обряду) украинцев ждут снег и метели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«25 декабря в связи с приходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. во всех указанных областях порывы ветра 15−20 м/с, в Приазовье местами до 25 м/с», — сообщили синоптики.
По их словам, такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства и органов энергетики.
Как писали «ФАКТЫ», 24 декабря в Украине также ожидается нестабильная погода: на большей части страны выпадет снег.
Более подробно о том, какой будет погода в конце декабря 2018 года и в начале января 2019 года вы можете прочитать в материале «ФАКТОВ»: Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января.
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