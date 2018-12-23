Украина

Еще одна религиозная община в Украине вышла из подчинения Москвы

В Черновцах старообрядческая община вышла из подчинения Московской митрополии. Об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

«Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и забрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре», — заявил он.

По его словам, это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление в органах власти, сообщает Укринформ.

«Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии», — сообщил Бухаров.

Как писали «ФАКТЫ», 20 декабря Верховная Рада одобрила закон, согласно которому филиалы российских религиозных организаций в Украине должны указывать в своем названии принадлежность к России.

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